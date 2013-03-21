纽约汇市：塞浦路斯忧虑带动日圆上涨，欧元下滑

* 周一前塞浦路斯须筹资以确保能获得援助

* 美元和欧元兑日圆跌逾1%

* 日央行总裁黑田东彦谢绝就是否会召开紧急会议置评

路透纽约3月21日 - 日圆兑美元和欧元周四上扬，因担心塞浦路斯金融业崩溃，投资人抛售由低收益日圆注资的较高风险交易。

欧元兑美元在本周四个交易日中第三日下滑，部分也受到令人失望的欧元区经济数据打压，但在午后交易中收复部分失地。

欧盟让塞浦路斯在下周一前融资数十亿欧元，以获得国际救助，否则该国将面临金融体系的崩溃，而且可能退出欧元区。

“基于塞浦路斯局势，明显有一些避险交易。”瑞穗实业银行汇市销售部门副总裁Fabian Eliasson表示。

市场有压力时，日圆通常会因避险地位走强，投资人抛售股票和较高收益货币等资产，买回日圆。日本可能进一步采取积极宽松货币政策的前景令日圆成为上述交易的融资货币。

美元/日圆 下挫1.3%，报94.80日圆，根据路透数据，盘中低见94.56日圆。按现价计算，美元势将录得2月25日来最大单日跌幅。

欧元/美元 跌0.1%，报1.2921美元，脱离日低1.2879美元，但离周二触及的1.2843美元近四个月低点仍不远。

欧元/美元短期支撑位在200日移动均线切入位约1.2877美元附近，多数投资人都伺机在欧元反弹向1.30美元水准时出货。

数据显示在塞浦路斯救助困局前，欧元区经济下滑已加重，这令市场愈发担心欧元区经济成长前景，这也令欧元承压。

周四发布的调查显示，德国企业活动扩张势头在3月失去动能，服务业放缓的增长抵消了制造业的萎缩。数据表明德国经济本季度增长恐将乏力。Markit的3月德国综合采购经理人指数(PMI)从前月的53.3降至51.0。综合指数同时涵盖服务业和制造业，二者占德国经济的比重超过三分之二。Markit法国3月综合PMI初值降至42.1，3月数据为2009年3月来最低。

“塞浦路斯不明朗的局势以及欧元区经济数据低迷是目前的主要问题，这是当前不要买入欧元的两大原因。”道明证券汇市策略师Greg Moore表示。

欧元兑英镑 跌至五周低点，尾盘跌0.6%，报0.8506英镑。

欧元兑日圆 重挫1.4%，报122.48日圆。

新任日本央行总裁黑田东彦周四表示，将力争在两年内实现日本央行2%的通胀率目标。日圆之后一度下滑。

但跌势短暂，因黑田东彦谢绝就是否会召开紧急会议，以讨论放宽货币政策置评。日本央行将在4月3-4日召开例行议息会议。

法国巴黎银行(BNP Paribas)汇市策略师Vassili Serebriakov表示，黑田东彦的讲话对通胀的态度没有市场原先预期的那样温和。

分析师表示，日圆最近的反弹可能吸引更多卖家，因市场对日本央行将进一步采取宽松货币政策的预期仍完整。

周三，美联储称将继续积极的宽松货币政策，这带动了对美国经济复苏的乐观情绪，美元兑日圆大涨。今年迄今美元兑日圆已经劲升9.4%。(完)

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