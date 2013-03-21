东京汇市：空头回补推升日圆，欧元仍承压

“虽然我们预期未来几天将会找到建设性的解决办法，欧元/美元仍可能继续面临不利消息的影响，因为一旦银行重新开门营业，就可能需要实行资本管制。欧元近期还面临经济数据不佳的风险，”巴黎银行的Serebriakov补充道。

商品货币在海外市场表现突出，澳元 触及接近1.0460美元的六周高点。新西兰元 则攀升至两周高位0.8345美元。

中国周四发布强劲的制造业数据，预示澳新两国的商品出口需求将会保持坚挺，从而令投资者追捧澳元和新西兰元。数据显示新西兰第四季经济增长意外强劲，令新西兰元受到进一步支撑。