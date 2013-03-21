东京汇市：空头回补推升日圆，欧元仍承压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“虽然我们预期未来几天将会找到建设性的解决办法，欧元/美元仍可能继续面临不利消息的影响，因为一旦银行重新开门营业，就可能需要实行资本管制。欧元近期还面临经济数据不佳的风险，”巴黎银行的Serebriakov补充道。
商品货币在海外市场表现突出，澳元 触及接近1.0460美元的六周高点。新西兰元 则攀升至两周高位0.8345美元。
中国周四发布强劲的制造业数据，预示澳新两国的商品出口需求将会保持坚挺，从而令投资者追捧澳元和新西兰元。数据显示新西兰第四季经济增长意外强劲，令新西兰元受到进一步支撑。
周五亚洲市场没有重要经济数据出炉，使得市场关注焦点全部落在塞浦路斯的形势发展。该国议员将在周五就政府提出的应对金融危机紧急立法展开辩论。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。