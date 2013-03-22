纽约汇市：欧元兑美元上涨，因塞浦路斯有望找到危机解决方案

* 塞浦路斯表示接近达成获得救助资金的协议

* 欧元势将录得2月初以来首次单周涨势

* 美元兑日圆第二周下跌

路透纽约3月22日 - 欧元兑美元周五上涨，势将录得七周来首次单周涨势，因市场预期塞浦路斯将在周一前找到解决方案以避免金融崩溃。

塞浦路斯表示，其已达成将国内几家负债沉重银行的希腊分支分拆出去的协议，而且塞浦路斯执政党表示，几小时后将找到救助危机的解决方案。

此前欧盟让塞浦路斯在周一前融资58亿欧元，以获得国际金主的100亿欧元救助。如果没有达到这个目标，欧洲央行将削减对塞浦路斯银行业的金援，而塞浦路斯可能被迫退出欧元区。

“看上去欧元将度过这次风暴，但在这之后，此事将成为拖累，”RBS Securities汇市策略师Brian Kim称。

欧元兑美元 涨0.7%至1.2985美元，交易商指因英国一家银行买入欧元。本周稍早欧元触及四个月低位1.2843美元。

塞浦路斯一位执政党官员称，该国领导人正同国际金主商谈向超过10万欧元的存款征收逾10%的赋税。

尽管塞浦路斯危机令人担心欧元区其他困境中的经济体也将出现银行挤兑，但西班牙和意大利公债收益率均持稳，暗示市场没有压力。

花旗集团在给客户的研究报告中称，由于塞浦路斯仅是欧元区的一个小国，10国集团(G10)持有非常少量的塞浦路斯资产，最糟糕情况下其对欧元的影响不会超过1%至2%。

策略师称，即使欧元反弹，欧元兑美元也很难升逾1.30美元，因近期数据凸显欧元区经济前景令人担忧。

欧元兑日圆 一度触及两周低位121.45日圆，此前德国Ifo企业景气判断指数低于预期。稍后欧元兑日圆反弹，尾盘时上涨0.1%至122.54日圆。

据称亚洲投资者买入欧元兑日圆短期期权，押注欧元将跌至121日圆和120.50日圆。

美元兑日圆 跌0.5%至94.41日圆，稍早挫至94.18日圆。经济形势不确定及金融市场压力沉重时，市场通常买入流动性较高的日圆。

日圆兑美元连续第二周上涨。

美元指数 跌0.4%至82.380，从上周触及的七个月高位83.166进一步拉回。

英镑兑美元 当日涨0.4%，至1.5230美元，评级机构惠普警告可能在未来几周下调英国评级，指因英国政府负债水平较高且经济成长乏力，此后英镑回吐涨幅。(完)

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