版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 11:42 BJT

东京汇市：塞浦路斯形势继续压制欧元，日圆持稳

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2911    1.2897     +0.11     -2.14    1.3194
 美元/日圆                      94.95     94.88     +0.07     +9.47     86.74
 欧元/日圆                     122.59    122.41     +0.15     +7.10    114.46
 美元/瑞郎                     0.9462    0.9461     +0.01     +3.35    0.9155
 英镑/美元                     1.5180    1.5171     +0.06     -6.59    1.6251
 美元/加元                     1.0238    1.0251     -0.13     +3.20    0.9921
 澳元/美元                     1.0422    1.0436     -0.13     +0.28    1.0393
 新西兰元/美                   0.8321    0.8315     +0.07     +0.46    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.960    98.990     -0.03     +9.80    90.130
 新西兰元/日                   79.010    78.860     +0.19    -43.89   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     144.13    143.95     +0.13     +2.35    140.82
 澳元/新西兰                   1.2517    1.2546     -0.23     -0.18    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
    
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译/审校 许娜/王翔琼/徐文焰/张若琪/田建华/张明钧/侯向明)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐