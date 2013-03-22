东京汇市：塞浦路斯形势继续压制欧元，日圆持稳

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2911 1.2897 +0.11 -2.14 1.3194 美元/日圆 94.95 94.88 +0.07 +9.47 86.74 欧元/日圆 122.59 122.41 +0.15 +7.10 114.46 美元/瑞郎 0.9462 0.9461 +0.01 +3.35 0.9155 英镑/美元 1.5180 1.5171 +0.06 -6.59 1.6251 美元/加元 1.0238 1.0251 -0.13 +3.20 0.9921 澳元/美元 1.0422 1.0436 -0.13 +0.28 1.0393 新西兰元/美 0.8321 0.8315 +0.07 +0.46 0.8283 元 澳元/日圆 98.960 98.990 -0.03 +9.80 90.130 新西兰元/日 79.010 78.860 +0.19 -43.89 140.820 圆 英镑/日圆 144.13 143.95 +0.13 +2.35 140.82 澳元/新西兰 1.2517 1.2546 -0.23 -0.18 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 许娜/王翔琼/徐文焰/张若琪/田建华/张明钧/侯向明)
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