纽约汇市：欧元兑美元跌至四个月低点，市场担心塞浦路斯救助协议成为模板

* 荷兰财长讲话后，欧元跌势加速

* 塞浦路斯最后一刻同国际援助方达成协议

* 欧元集团称塞浦路斯措施是特例

* 经济忧虑令欧元承压

路透纽约3月25日 - 欧元兑美元和日圆周一下滑，因塞浦路斯最后一刻同国际贷款方达成救助协议带来的短暂激情迅速被对欧元区银行业更广泛的忧虑所吞噬。

欧元跌势加速，此前荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆向路透和金融时报表示，塞浦路斯银行重组计划应被作为解决欧元区银行问题的模板，其他国家可能也必须重组银行业。

但迪塞尔布洛姆周一稍晚又称，塞浦路斯是个特例。

“宏观经济调整计划是根据塞浦路斯的形势定制的，没有使用模式或模板。”欧盟部长理事会(Council of European Union)网站发布的欧元集团主席声明中指出。

但市场人士表示，迪塞尔布洛姆稍早言论对欧元已造成伤害。

“迪塞尔布洛姆有关这是未来银行业重组模板的言论惊扰了市场。塞浦路斯救助原本是特例，后来成了模板，这令市场担心危机蔓延。”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。

“市场担心储蓄税可能引发资本从二线欧洲国家转至德国或美国的银行，这是真正的塞浦路斯危机蔓延风险。”他称。

欧元兑美元一度大跌超过1%，报四个月低点1.2829美元，兑日圆重挫2%，之后收复了一些失地。

纽约午后中段，欧元兑美元 跌0.92%，报1.2870美元，远低于塞浦路斯达成协议后触及的日高1.3048美元。欧元兑日圆 触及120.08日圆，之后反弹至120.96日圆，当日仍跌1.44%，欧元兑日圆在亚洲交易时段大涨至123.85日圆。

“未来几周市场关注的主要事件将是是否有资本从意大利和西班牙外流。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

“这会令议会和欧洲央行安抚金融市场的努力复杂化。”

塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。 之后，欧元一度上涨。

如果没有达成协议，塞浦路斯的银行体系就会崩溃，该国可能成为首个退出欧元区的国家。

欧元兑美元跌穿约在1.2880美元的关键技术支撑位，这是欧元自去年7月低点至今年2月高位升势的50%回档位。在过去五个交易日，塞浦路斯危机令欧元三度跌穿该水准，但从未收在该水准下方。

“收在该水准下方是重要的，可能开启欧元跌向1.2600美元区域的跌势。”苏格兰皇家银行的Daingerfield表示。

**欧元走势将挣扎**

对欧元区经济下滑的担忧、意大利政局的不确定性以及欧洲央行未来几个月为支撑经济成长而放宽货币政策的前景预计也将令欧元承压。

意大利组建政府的不确定性可能限制欧元大涨。

形成对比的是美国经济稳健成长的迹象令息差有利于美元资产。

数据显示，投机商在最近一周将作空欧元兑美元的押注增至7月17日该周以来最高。

根据路透数据，美元兑日圆 跌0.58%，报93.95日圆。

但市场预期日本央行将在4月3-4日下次政策会议上发布积极的货币刺激政策，这可能在短期内支撑美元兑日圆。(完)

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