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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 06:23 BJT

更新版-纽约汇市：欧元因忧虑塞浦路斯徘徊在四个月低位附近，日圆下滑

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.2860     1.2851      +0.07      -2.53     1.3194
 美元/日圆                         94.41      94.15      +0.28      +8.84      86.74
 欧元/日圆                        121.43     121.02      +0.34      +6.10     114.45
 美元/瑞郎                        0.9481     0.9481      +0.00      +3.56     0.9155
 英镑/美元                        1.5159     1.5173      -0.09      -6.72     1.6251
 美元/加元                        1.0158     1.0212      -0.53      +2.39     0.9921
 澳元/美元                        1.0482     1.0464      +0.17      +0.86     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2192     1.2187      +0.04      +0.97     1.2075
 欧元/英镑                        0.8482     0.8468      +0.17      +4.54     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8390     0.8345      +0.54      +1.29     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.8253     5.8430      -0.30      +4.72     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4930     7.5090      -0.21      +2.08     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4885     6.5213      -0.50      -0.16     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.3468     8.3842      -0.45      -2.69     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 （完）
        
      
      
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 (编译 利棣儿；审校　母红)
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