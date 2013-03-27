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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 12:10 BJT

东京汇市：欧元接近四个月低点，日圆受宽松政策预期打压下滑

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2841    1.2860     -0.15     -2.68    1.3194
 美元/日圆                      94.81     94.41     +0.42     +9.30     86.74
 欧元/日圆                     121.76    121.43     +0.27     +6.38    114.46
 美元/瑞郎                     0.9494    0.9481     +0.14     +3.70    0.9155
 英镑/美元                     1.5154    1.5159     -0.03     -6.75    1.6251
 美元/加元                     1.0170    1.0158     +0.12     +2.51    0.9921
 澳元/美元                     1.0462    1.0482     -0.19     +0.66    1.0393
 新西兰元/美                   0.8374    0.8390     -0.19     +1.10    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     99.190    98.960     +0.23    +10.05    90.130
 新西兰元/日                   79.390    79.210     +0.23    -43.62   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     143.70    143.16     +0.38     +2.05    140.82
 澳元/新西兰                   1.2486    1.2492     -0.05     -0.43    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
         
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 (编译 徐文焰/梁睿雪/王丽鑫/张若琪/李爽; 审校 戴素萍/张明钧/高琦/艾茂林/程琳)

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