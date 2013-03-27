东京汇市：欧元接近四个月低点，日圆受宽松政策预期打压下滑

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2841 1.2860 -0.15 -2.68 1.3194 美元/日圆 94.81 94.41 +0.42 +9.30 86.74 欧元/日圆 121.76 121.43 +0.27 +6.38 114.46 美元/瑞郎 0.9494 0.9481 +0.14 +3.70 0.9155 英镑/美元 1.5154 1.5159 -0.03 -6.75 1.6251 美元/加元 1.0170 1.0158 +0.12 +2.51 0.9921 澳元/美元 1.0462 1.0482 -0.19 +0.66 1.0393 新西兰元/美 0.8374 0.8390 -0.19 +1.10 0.8283 元 澳元/日圆 99.190 98.960 +0.23 +10.05 90.130 新西兰元/日 79.390 79.210 +0.23 -43.62 140.820 圆 英镑/日圆 143.70 143.16 +0.38 +2.05 140.82 澳元/新西兰 1.2486 1.2492 -0.05 -0.43 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/梁睿雪/王丽鑫/张若琪/李爽; 审校 戴素萍/张明钧/高琦/艾茂林/程琳)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。