更正-纽约汇市：欧元兑美元跌至四个月最低，因塞浦路斯和意大利忧虑

(更正：正文第五段译文有误，应为“100亿欧元”，而非“100亿美元”)

* 意大利五年公债标售得标利率为去年10月来最高

* 塞浦路斯将禁止支票兑现，并限制提现

* 塞浦路斯资本控制预计将冲击海外交易

* 日本央行可能马上开始不设限购买资产

路透纽约3月27日 - 欧元兑美元周三跌至四个月最低，因意大利公债标售需求疲弱，且投资人担心塞浦路斯近期达成的救助协议可能成为未来欧元区救助的模板。

意大利今日标售的五年期新债得标利率为10月来最高，因组建新政府缺乏进展，且市场对塞浦路斯救助的担忧损及需求。

意大利中左联盟领导人博萨尼周四前将向总统纳波利塔诺通报同其他党派组建政府磋商的结果。

而塞浦路斯央行官员表示，将实施银行资本管制，禁止支票兑现，并限制提现，以避免出现挤兑。

塞浦路斯和欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)周一同意重组该国两大银行，迫使塞浦路斯银行和塞浦路斯大众银行的股东和大储户承受损失，以换取100亿欧欧元的金援。

“过去几日，市场困于塞浦路斯救助可能会成为其他二线国家救助模板的无休止臆测中，”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

欧元兑美元 纽约尾盘报1.2770美元，跌0.7%，今年迄今跌幅超过3%。欧元盘中低见1.2750，为11月21日来最低。

欧元区经济前景黯淡以及资本外流的风险会继续令欧元承压。

交易商表示，周二欧元跌穿200日移动均线1.2881美元的支撑位，令其易进一步滑向11月中低点1.2661美元。

投资人买入避险美元，将美元指数 推升至七个半月高位。

欧盟和欧洲央行官员已试图压制塞浦路斯银行业重组会成为未来欧元区银行救助模板的臆测。

美国两年期公债 较可比德债 利差已扩阔至12月底来最高，交易商称这可能支撑美元。

“塞浦路斯情势肯定仍在对欧元施压，但今日走势的一大部分是因意大利公债标售引起，”CitiFX的G10策略师Greg Anderson表示。

“意大利借款成本不断增加，以及该国政局都对欧元不利，”他表示，“投资人尚未过度作空欧元，所以欧元仍有许多空间来下探上一次周期低点。”

**关注即将举行的日本央行会议**

日圆兑欧元大涨，因鉴于欧元区的困境，投资人青睐最安全、流动性最高的货币。欧元兑日圆 纽约尾盘跌0.6%，报120.72日圆。

因预期日本央行下周将实施积极的宽松货币政策，日圆兑美元将继续走软。日经新闻报道日本央行将在4月3-4日的会议上增加购债。

消息人士还向路透表示，日本央行可能马上开始不设限购买资产，而不是等到原本在1月同意的2014年，且还将购买较长期公债。

但由于市场普遍预计日本央行会采取积极宽松政策，所以一旦令投资人失望，日圆可能有所反弹。

根据路透数据，美元兑日圆 尾盘报94.35日圆，当日仅微跌0.04%。(完)

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