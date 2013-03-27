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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 06:40 BJT

更新版-纽约汇市：欧元兑美元跌至四个月最低，因塞浦路斯和意大利忧虑

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.2780     1.2860      -0.62      -3.14     1.3194
 美元/日圆                         94.43      94.41      +0.02      +8.87      86.74
 欧元/日圆                        120.69     121.43      -0.61      +5.45     114.45
 美元/瑞郎                        0.9539     0.9481      +0.61      +4.19     0.9155
 英镑/美元                        1.5130     1.5159      -0.19      -6.90     1.6251
 美元/加元                        1.0159     1.0158      +0.01      +2.40     0.9921
 澳元/美元                        1.0443     1.0482      -0.37      +0.48     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2189     1.2192      -0.02      +0.94     1.2075
 欧元/英镑                        0.8441     0.8482      -0.48      +4.03     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8364     0.8390      -0.31      +0.98     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.8481     5.8253      +0.39      +5.12     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4755     7.4930      -0.23      +1.84     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5167     6.4885      +0.43      +0.28     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.3297     8.3468      -0.20      -2.89     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
    
        
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 (编译 李军; 审校 母红)

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