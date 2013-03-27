更新版-纽约汇市：欧元兑美元跌至四个月最低，因塞浦路斯和意大利忧虑

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2780 1.2860 -0.62 -3.14 1.3194 美元/日圆 94.43 94.41 +0.02 +8.87 86.74 欧元/日圆 120.69 121.43 -0.61 +5.45 114.45 美元/瑞郎 0.9539 0.9481 +0.61 +4.19 0.9155 英镑/美元 1.5130 1.5159 -0.19 -6.90 1.6251 美元/加元 1.0159 1.0158 +0.01 +2.40 0.9921 澳元/美元 1.0443 1.0482 -0.37 +0.48 1.0393 欧元/瑞郎 1.2189 1.2192 -0.02 +0.94 1.2075 欧元/英镑 0.8441 0.8482 -0.48 +4.03 0.8114 新西兰元/美元 0.8364 0.8390 -0.31 +0.98 0.8283 美元/挪威克朗 5.8481 5.8253 +0.39 +5.12 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4755 7.4930 -0.23 +1.84 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5167 6.4885 +0.43 +0.28 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.3297 8.3468 -0.20 -2.89 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。