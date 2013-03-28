纽约汇市：欧元兑美元从四个月低位反弹，但首季收跌

* 欧元兑美元从四个月低位反弹

* 塞浦路斯银行恢复营业，政府实施严格资本控制

* 意大利融资成本攀升，因政治忧虑挥之不去

* 日本央行政策会议前，日圆跌势放缓

路透纽约3月28日 - 欧元兑美元周四走强，昨日触及四个月低位，但分析师称，涨幅不大，因投资者仍然忧虑塞浦路斯危机和意大利政治僵局。

月底和季度末的头寸调整提振欧元，投资者回补欧元空头，因塞浦路斯银行在关闭两周后重开，为防止出现挤兑，政府实施了严格的资本控制。

尽管这些举措防止了资金大举从银行流出，但部分分析师表示，塞国限制资金在国内的自由流动对欧元区不利。

一位分析师表示，诸如标普500指数 接近纪录高位等跨资产类别的支持，扶助限制美元在疲弱的经济数据公布后进一步走低。今日公布的数据显示，上周初请失业金人口增加，美国中西部企业活动增长放缓。

“今日美元的回调幅度并未扩大，因美国股市表现良好，”美银美林全球利率和汇市部主管David Woo说。

今日公布的另一项数据显示，美国经济第四季增长迟滞，不过企业投资大增，以及服务业出口增加促使政府上修了第四季GDP初值。

Woo表示，他预计将会公布更多疲弱的经济数据，以证实“美国经济成长更大幅度地放缓”。

“我认为，较之欧元/美元，欧元/日圆是更好的投资选择。卖出欧元，买入日圆，”Woo说。

“我认为，卖欧元买日圆的覆盖面更广...当美国经济表现不佳时，日本作为避险港湾，将比欧洲表现好，”他说。

欧元/美元第一季可能下跌约2.9%，为2012年第二季以来首次录得季度跌幅。3月可能落得约1.8%的跌幅，为连续第二个月走低。

投资者担忧塞浦路斯救助协议可能成为其他欧元区国家银行业救助的模板。塞国的救助协议使储户和民间债权人蒙受巨大损失，而纳税人则不受影响。

加拿大丰业银行的首席汇市策略师Camilla Sutton表示，资本控制是一个历史性的负面事件，它使欧洲经济和货币联盟的根本核心发生了转移。

Sutton说，预计在长周末前支持欧元的因素可能正在消退。

美国金融市场周五因耶稣受难日假期休市。

欧元兑美元 尾盘上扬0.28%，报1.2816美元，高于周三触及的四个月低位1.2750美元。交易商称，投资者月底重新调整债券和股票投资组合所产生的需求支撑欧元，但在向周三触及的高位1.2867美元反弹的过程中将可能产生新的卖盘。

除了对塞浦路斯的忧虑外，意大利政治僵局导致该国借贷成本攀升也令欧元受创。

意大利中左联盟领导人博萨尼称其组建新政府的努力失败，将由总统决定何去何从。意大利总统办公室称总统周五将和各政党举行新一轮会谈尝试组建政府。

**关注日本央行政策会议**

欧元兑日圆 持平在120.65日圆，从稍早触及的一个月低位119.71日圆小幅反弹。

美元兑日圆首季可能录得约8.5%的升幅，本月可能上扬1.8%，为连续第六个月攀升。

根据路透数据，美元/日圆 尾盘报94.14日圆，日内回落0.31%。

日本投资者在3月31日财年结束前汇回资金的传言支撑日圆。

这使日圆在一段时间持续走低后稍作喘息。市场预期，在新任总裁黑田东彦的领导下，日本央行将在4月3-4日举行的政策会议上推出大规模宽松政策，受此影响，日圆持续走软。不过，上述预期目前已被市场消化。

由于市场对央行推出大规模宽松政策的预期高涨，如果日本央行的决定令市场失望，日圆可能走强。

野村证券的全球汇市策略部主管Jens Nordvig表示，“我们认为，日本央行下周带来大惊喜的可能性正在减弱。尽管下周的政策会议可能导致已提升对日本央行预期的投资者获利了结，但如果日本央行下周做出更激进的政策响应，将使美元/日圆逐步攀升的势头持续。”