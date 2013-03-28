更新版-纽约汇市：欧元兑美元从四个月低位反弹，但首季收跌

中国新债：铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债，期限五和10年

路透上海4月11日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期150亿元，10年期50亿元。 上述债券为铁路总公司今年第三期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为4月12日上午10:00-11:00，分销期和缴款截止日为4月13日。五年期招标利率区间3.40%-4.40%，10年期3.50%-4.50%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为国开证券和农行，其他主承销商包括建行、中信建投证券、国泰君安证券和中金公司。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意铁路总公司本次债券发行总额为3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、装备购置和债务结构调整。其中2016年计划发行1,600亿元，实际发行1,400亿元，剩余200亿元调整为2017年第一期中国铁路建设债券发行，2017年预计发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单