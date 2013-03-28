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市场报道 | 2013年 3月 29日 星期五 06:47 BJT

更新版-纽约汇市：欧元兑美元从四个月低位反弹，但首季收跌

今日       上日       当日     今年以来    2012年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.2814     1.2780      +0.27      -2.88     1.3194
 美元/日圆                         94.11      94.43      -0.34      +8.50      86.74
 欧元/日圆                        120.65     120.69      -0.03      +5.42     114.45
 美元/瑞郎                        0.9494     0.9539      -0.47      +3.70     0.9155
 英镑/美元                        1.5192     1.5130      +0.41      -6.52     1.6251
 美元/加元                        1.0161     1.0159      +0.02      +2.42     0.9921
 澳元/美元                        1.0408     1.0443      -0.34      +0.14     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2170     1.2189      -0.16      +0.79     1.2075
 欧元/英镑                        0.8434     0.8441      -0.08      +3.94     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8367     0.8364      +0.04      +1.01     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.8421     5.8481      -0.10      +5.02     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4872     7.4755      +0.16      +2.00     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5172     6.5167      +0.01      +0.29     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.3582     8.3297      +0.34      -2.56     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
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