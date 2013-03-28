更新版-纽约汇市：欧元兑美元从四个月低位反弹，但首季收跌

企业结盟：东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2814 1.2780 +0.27 -2.88 1.3194 美元/日圆 94.11 94.43 -0.34 +8.50 86.74 欧元/日圆 120.65 120.69 -0.03 +5.42 114.45 美元/瑞郎 0.9494 0.9539 -0.47 +3.70 0.9155 英镑/美元 1.5192 1.5130 +0.41 -6.52 1.6251 美元/加元 1.0161 1.0159 +0.02 +2.42 0.9921 澳元/美元 1.0408 1.0443 -0.34 +0.14 1.0393 欧元/瑞郎 1.2170 1.2189 -0.16 +0.79 1.2075 欧元/英镑 0.8434 0.8441 -0.08 +3.94 0.8114 新西兰元/美元 0.8367 0.8364 +0.04 +1.01 0.8283 美元/挪威克朗 5.8421 5.8481 -0.10 +5.02 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4872 7.4755 +0.16 +2.00 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5172 6.5167 +0.01 +0.29 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.3582 8.3297 +0.34 -2.56 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完)
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京4月11日 - 日本股市周二早盘下跌，地缘政治紧张局势加剧、日圆走强，以及东芝股价震荡等因素拖累大盘。东芝提交财报的第三次截止期限已近在眼前。
路透上海4月11日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期150亿元，10年期50亿元。 上述债券为铁路总公司今年第三期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为4月12日上午10:00-11:00，分销期和缴款截止日为4月13日。五年期招标利率区间3.40%-4.40%，10年期3.50%-4.50%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为国开证券和农行，其他主承销商包括建行、中信建投证券、国泰君安证券和中金公司。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意铁路总公司本次债券发行总额为3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、装备购置和债务结构调整。其中2016年计划发行1,600亿元，实际发行1,400亿元，剩余200亿元调整为2017年第一期中国铁路建设债券发行，2017年预计发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单