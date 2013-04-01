纽约汇市：美元兑日圆大跌，因美国经济数据令人失望

* 美国ISM制造业数据逊于预期，美元承压

* 日圆普涨，但跌势完整

* 朝鲜半岛争端提振避险日圆

* 交投清淡令日圆走坚，尽管预期日本央行放宽政策

路透纽约4月1日 - 美元兑日圆跌至近四周低点，因美国3月制造业数据逊于预期暗示首季末经济动能可能已消竭，一反近期数据普遍强劲的趋势。

欧元兑日圆也跌至逾一个月低点，因在中国制造业数据意外疲弱且朝鲜半岛的不确定性重燃后，投资人青睐避险日圆。

但成交清淡以及低流动性令走势被夸大，今日许多市场仍因复活节假期休市。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月制造业指数为51.3，为去年12月来的最低，预估为54.2；2月为54.2。

中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。

“在美国公布令人失望的ISM数据后，美元兑日圆遭抛售，但交投非常清淡，投资人可能是利用该数据作为在本周重大事件前减持美元的借口。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

本周欧洲央行和日本央行都将举行货币政策会议。

由于美联储的政策路径很大程度上要看美国就业市场的状况，周五美国将公布的非农就业报告有可能影响金融市场。

Esiner表示，“美元已经消化了许多对美国经济的乐观情绪，一旦即将公布的经济数据令人失望，美元可能将走软。”

今年美元普涨，因显示美国经济稳步复苏的迹象增加。美元指数 今年迄今大涨约3.6%。

“有一些明确的迹象显示近期制造业成长动能将难以巩固。”德意志银行G10汇市策略部门主管Alan Ruskin表示，“数据势将削弱一些美元多头仓位的热情。”

Ruskin指出，美国制造业报告中并非“一无是处”，就业指数创新高。

美元兑日圆 跌近1.0%，报93.28日圆，盘中低见93.16日圆，为3月6日来最低，欧元兑日圆 跌0.7%，报119.92日圆，为2月27日来最低。

**朝鲜半岛争端**

分析师表示，朝鲜半岛争端也支撑日圆。韩国总统朴槿惠周一表示，若北韩(朝鲜)进行挑衅，韩国将给予迅速有力的军事反击,不会考虑政治后果。上周末朝鲜称对韩国进入战争状态。

日本央行公布的备受关注的短观季度调查报告显示，1-3月日本大型制造业者的信心三个季度来首次改善。这表明日圆走软和股价上涨支撑了企业信心。但投资人对此无甚反应，因焦点更多是在本周稍晚的日本央行政策评估。

市场普遍预计日本央行将增加购债，并延长购债的年期。

对日本央行政策将大幅转变的押注刺激美元兑日圆在过去两季暴涨20.9%，在上月推升至三年半高位96.71日圆。

欧元兑美元 升0.3%，报1.2852美元，盘中低点为1.2770美元。今年迄今欧元兑美元仍跌2.6%，自2月触及14个月高位1.3711美元以来一路走软。

塞浦路斯央行周六证实，塞浦路斯银行(Bank of Cyprus) 的大储户在被迫把超过10万欧元部分的存款转换为该行股票时，所得股票价值只有那些存款的37.5%。

欧元的重大支撑位约在1.2680美元，这是欧元7月至2月升势的61.8%回档位。但跌穿该水准可能为下探去年低点近1.20美元铺路。

受塞浦路斯救助影响，被分析师认为是欧元区下一个可能救助目标的斯洛文尼亚借款成本跳升，意大利上周标售五年期公债，得标利率也触及11月来最高。