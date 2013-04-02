纽约汇市：美元兑日圆从一个月低位反弹，静待日本央行政策决定

* 投资人等待日本央行宣布放宽政策

* 日本央行总裁黑田东彦计划合并央行用于购买公债的两个机制

* 美国股市上涨也对美元/日圆带来支持

* 欧元区制造业PMI数据疲弱，塞浦路斯忧虑犹在

路透纽约4月2日 - 美元兑日圆周二从一个月低位反弹，受美股上涨支持，且投资人在本周日本央行举行货币政策会议前调整头寸。

市场广泛预期，在新任总裁黑田东彦领导下，日本央行将在4月3-4日举行的政策会议上扩大购债计划规模，并扩大买入公债的年期范围。

黑田东彦称，他计划合并央行用于购买公债的两个不同机制，巩固了央行将推出激进货币刺激举措的预期。

对日本央行将采取激进行动的预期是推动美元兑日圆今年迄今录得7.7%升幅的主要原因，但近几周，投资人利用美元走强的机会获利了结。

“日圆在周末上涨后略为回落，现在市场在揣测日本央行在本周会议将会做什么，不做什么，”BS Securities汇市策略师Brian Dangerfield说。

但交易商表示，主要货币的交投清淡，因欧洲市场刚结束复活节假期，他们还表示，价格走势料迟滞。

美元兑日圆 最新升0.2%，至93.42日圆，稍早触及3月1日来最低位92.54日圆。

分析师表示，如果日本央行公布的政策不及市场预期，日圆应会反弹，美元将下跌。

“我们认为本周日本央行会议的决议可能令人失望，”瑞信报告称。

日本央行可能有所保留，为在未来推出更激进的刺激举措做准备，这可能在短期内对美元/日圆不利。

“不过，我们中期仍看好美元/日圆，且将利用修正机会，建立多头头寸，”瑞信表示。

欧元兑日圆 最新持平在119.74日圆，从盘中触及的五周低位119.10日圆反弹。欧元技术支撑位预料在2月底低位118.74日圆。

美股上涨也提振美元。在周五迎来美国3月非农就业报告前，标普500指数收盘价逼近纪录日内高位1,576.09。

美国就业市场状况是决定美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来政策走势的关键，周五就业数据可能左右汇市人气。

**欧元处于守势**

欧元兑美元下滑，欧元区数据显示3月区内经济深陷衰退。

这令市场预期，欧洲央行总裁德拉吉在周四举行的货币政策会议上将采取对通胀更为温和的立场。他的讲话可能暗示，央行可能减息。

欧元区采购经理人指数显示，3月制造业活动持续减弱，意大利和西班牙特别疲弱。

在周四欧洲央行会议前，投资人持谨慎态度。尽管预期欧洲央行将维持利率不变，但分析师认为仍有些微的机会减息。

“数据的确证实，从从经济，银行业和欧洲货币联盟(EMU)等方面来看，上月欧元区前景几乎在所有领域都在恶化，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)首席汇市策略师Camilla Sutton说。

“我们预期欧元区基本面将进一步恶化，加上资金外流压力，将使欧元下行趋势保持不变，”她说，预期欧元在年底收在1.25美元水平。

令欧元及其前景进一步承压的另一原因是，塞浦路斯财长辞职。此前该国和国际金主达成100亿欧元的救助协议，条件是对超过10万欧元的银行存款征税，令大额储户蒙受巨大损失。

汤森路透数据显示，欧元兑美元 最新跌0.3%，至1.2814美元，和上周触及的四个月低位1.2750美元只有咫尺之遥。(完)

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