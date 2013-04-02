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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 07:45 BJT

东京汇市：日圆和欧元走势受抑，日本央行和欧洲央行即将召开政策会议

英镑兑美元 从高点1.5259向1.5100美元回落，兑新西兰元 则一度触及1.7914的历史低点。

在市场对日圆、欧元和英镑走势提高警惕的同时，投资者追捧新西兰元和澳元，令二者位列海外市场表现最好的币种。

新西兰元兑美元 报0.8417美元，此前触及六周高点0.8446；澳元兑美元 则报1.0453，进一步逼近上个月末触及的两个月高位1.0497。

澳洲央行周二一如预期维持利率不变，不过仍保留了在必要时进一步放宽政策的可能性。然而该央行对经济前景的看法乐观，而且看起来对维持利率稳定处之泰然。

亚洲周三出炉的经济数据包括汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI)。(完)

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