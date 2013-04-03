纽约汇市：美元走软，因美国民间就业和服务业数据疲弱

* ADP就业报告显示民间就业增幅不及预期
* 美元走势迟滞，市场静待美国非农就业报告
* 美国服务业成长为七个月最慢
* 周四欧洲央行会议前，欧元易受影响
路透纽约4月3日 - 美元兑日圆周三下滑，此前报告显示上月美国民间就业增幅不及预期，且服务业成长步伐放缓，市场对全球最大经济体--美国经济复苏停滞的忧虑升温。
周一美国公布疲弱制造业数据后，今日公布的ADP民间就业报告也逊于预期，显示经济已失去一些动能。
美元兑日圆 跌0.6%，报92.84日圆，日低见92.69日圆。美元远低于上月触及的三年半高位96.71日圆。
分析师表示，在4月3-4日日本央行货币政策会议前，美元兑日圆不太可能过于波动。市场普遍预计日本央行将增加购债，并购买年期更长的债券。
“所有人都在关注日本央行增加购债的规模，是否会像美联储那样大规，还是向日本央行之前那样一点点慢慢增加。”太平洋投资管理公司(PIMCO)高级副总裁兼全球投资组合经理人Ben Emons表示。截至12月31日，PIMCO管理资产2万亿美元。
“投资人目前保持观望，静待是否日本央行会有意外，”他表示。
自去年11月市场开始消化日本央行追加宽松货币政策以来，美元兑日圆攀升约22%。
Emons表示，预计美元/日圆将再度上涨，在未来三至六个月触及100日圆。
“因为日本央行决心坚持2%的通胀目标，这不仅仅是个目标，所以日圆会走软，”他指出，“美元会从欧洲引起的厌恶风险情绪中得益。”
BK Asset Management董事Kathy Lien表示，美国服务业和ADP就业数据对周五的就业报告而言不是个好兆头。
“这暗示有可能非常令人失望，美元会进一步走软，”她表示。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。路透访问的分析师原本预估，3月报告会显示就业人数增加20万。2月民间就业人数上修为增加23.7万人，前值为19.8万人。
美国供应管理协会(ISM)周三公布，3月非制造业指数为54.4，为去年8月来最低，预估为55.8；2月为56.0。
ISM指数中就业分项指数也下滑，令投资人担心周五的美国非农就业报告。
分析师预计3月美国非农就业岗位增加20万，失业率料持稳于7.7%。
ADP就业报告和ISM服务业数据公布后，欧元兑美元 触及日高，纽约尾盘升0.2%，报1.2848美元。
但鉴于近期欧元区公布的疲弱数据，加之意大利政局动荡和塞浦路斯的忧虑，可能促使欧洲央行总裁德拉吉在周四货币政策会议后的记者会上发表对通胀温和的言论，欧元走势略显脆弱。(完)