纽约汇市：美元走软，因美国民间就业和服务业数据疲弱

* ADP就业报告显示民间就业增幅不及预期

* 美元走势迟滞，市场静待美国非农就业报告

* 美国服务业成长为七个月最慢

* 周四欧洲央行会议前，欧元易受影响

路透纽约4月3日 - 美元兑日圆周三下滑，此前报告显示上月美国民间就业增幅不及预期，且服务业成长步伐放缓，市场对全球最大经济体--美国经济复苏停滞的忧虑升温。

周一美国公布疲弱制造业数据后，今日公布的ADP民间就业报告也逊于预期，显示经济已失去一些动能。

美元兑日圆 跌0.6%，报92.84日圆，日低见92.69日圆。美元远低于上月触及的三年半高位96.71日圆。

分析师表示，在4月3-4日日本央行货币政策会议前，美元兑日圆不太可能过于波动。市场普遍预计日本央行将增加购债，并购买年期更长的债券。

“所有人都在关注日本央行增加购债的规模，是否会像美联储那样大规，还是向日本央行之前那样一点点慢慢增加。”太平洋投资管理公司(PIMCO)高级副总裁兼全球投资组合经理人Ben Emons表示。截至12月31日，PIMCO管理资产2万亿美元。

“投资人目前保持观望，静待是否日本央行会有意外，”他表示。

自去年11月市场开始消化日本央行追加宽松货币政策以来，美元兑日圆攀升约22%。

Emons表示，预计美元/日圆将再度上涨，在未来三至六个月触及100日圆。

“因为日本央行决心坚持2%的通胀目标，这不仅仅是个目标，所以日圆会走软，”他指出，“美元会从欧洲引起的厌恶风险情绪中得益。”

BK Asset Management董事Kathy Lien表示，美国服务业和ADP就业数据对周五的就业报告而言不是个好兆头。

“这暗示有可能非常令人失望，美元会进一步走软，”她表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。路透访问的分析师原本预估，3月报告会显示就业人数增加20万。2月民间就业人数上修为增加23.7万人，前值为19.8万人。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，3月非制造业指数为54.4，为去年8月来最低，预估为55.8；2月为56.0。

ISM指数中就业分项指数也下滑，令投资人担心周五的美国非农就业报告。

分析师预计3月美国非农就业岗位增加20万，失业率料持稳于7.7%。

ADP就业报告和ISM服务业数据公布后，欧元兑美元 触及日高，纽约尾盘升0.2%，报1.2848美元。