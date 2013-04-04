纽约汇市：欧元和美元兑日圆大涨，因日本央行公布激进刺激举措

* 美元和欧元兑日圆可望录得2008年来表现最好的一天

* 日本央行承诺将向经济挹注1.4万亿美元

* 欧洲央行总裁德拉吉称“准备行动，”指塞浦路斯救助案不是模板

路透纽约4月4日 - 美元和欧元兑日圆周四将录得2008年底来最大单日百分比升幅，此前日本央行意外公布激进的政策调整计划，以抗击通缩。

美元兑日圆劲涨逾3%，欧元兑日圆急升超过4%，此前日本央行公布全球最大规模货币刺激措施，承诺在不到两年的时间内向经济挹注1.4万亿美元，这一激进举措令日本公债收益率跌至纪录低位。

首次主持日本央行政策会议的新任总裁黑田东彦周四承诺，央行将不设限购买资产，并表示到2014年底，日本的货币基础将接近翻番，至270万亿日圆。

“这不再是旧时代的日本央行，”BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg说。

“日本央行将量化宽松政策规模提高一倍，且愿意采取一切非常规举措，这一事实暗示央行确实希望将美元/日圆推升至100日圆，”他说。

路透数据显示，美元兑日圆 盘中高见96.41日圆，接近3月12日触及的三年半峰值96.71日圆。美元最新报96.14日圆，日内大涨3.3%，可望录得2008年10月来表现最好的一天。

欧元兑日圆 盘中高见124.48日圆，最新劲升4.1%，至124.38日圆，势将录得2008年11月来最大单日升幅。

在期权市场，三个月美元/日圆风险逆转指标 仍倾向卖权，但需求是在3月11日来的最低水平。

“日本央行的举措较几乎所有人的预期都更为激进，”野村证券外汇策略部全球主管Jens Nordvig说。

对日本央行将买进日本长期公债的预期已使日本公债收益率全线走低。

“这为未来几个月资产配置调整奠定了基础，”他说，“我们已在近几周退出了日圆交易，我们认为将很快出现另一轮日圆弱势，因日本资产管理经理在新财政年开始进行调整，且因为日本央行推出空前激进的政策。”

野村证券表示，鉴于最近美国成长动能减弱，美元可能不是日圆走疲的最受益货币。

作为替代，野村证券说，该行正买入澳元兑日圆，目标是在两至三个月升至105日圆。

日本央行的新计划表明，央行将每月买进约7万亿日圆(730亿美元)日本公债，规模相当于国内生产总值(GDP)大约1.4%。相比之下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)每月买入850亿美元债券，相当于其GDP约0.6%。

黑田东彦也表示，他将毫不犹豫地进一步调整央行政策。

日圆兑其他货币也下滑，澳元兑日圆 升至100日圆上方，为2008年来首次。

**关注美国非农就业数据**

日圆短期走势将视乎周五公布的美国非农就业报告。根据路透调查，3月非农就业岗位料增加20万，失业率料持稳在四年低位7.7%。

如果非农就业数据令人失望，将使美国公债收益率承压，且对美联储继续买入公债的预期增强，将抑制美元兑日圆表现。

数据显示美国民间就业人数弱于预期及上周初请失业金人数升至四个月高位燃点对就业市场正失去动能的忧虑。

交易商说，欧元兑美元上涨，涨势在午后交易中提速，因投资人回补空头头寸。

欧洲央行总裁德拉吉称，如果成长仍然迟滞，央行将准备采取行动。他重申保持欧元区完整的决心，并表示塞浦路斯救助案不是欧元区未来救助的“模板”。

欧元兑美元 高见1.2949美元，此为3月25日来的最高位。根据路透数据，欧元最新上涨0.7%，至1.2934美元。

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