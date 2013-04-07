东京汇市：日圆大幅下滑，因有报道称日本央行将立即开始购买长期债券

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
日本经济新闻报导，日本央行本周将买入1.2万亿日圆剩余期限在五年以上的政府公债，显示出日本央行不同以往的迫切感。交易商也关注这一消息。
分析师认为，日本投资者将把部分新挹注资金用于购买海外高收益资产，因此给日圆造成下行压力。
“鉴于上周日本央行推出的积极举措，我们已经重新建立广泛的日圆空头，”摩根大通在给客户的报告中写道。“需要激进的货币政策举措才能恢复日圆跌势，在这一点上，日本央行的举措足以产生这一效果。”
摩根大通之前已经重新建立了美元/日圆多头部位，也看好澳元和巴西雷亚尔兑日圆。
澳元兑日圆 劲扬至102.32日圆，为2008年7月以来最高。(完)
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