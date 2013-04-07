东京汇市：日圆大幅下滑，因有报道称日本央行将立即开始购买长期债券

日本经济新闻报导，日本央行本周将买入1.2万亿日圆剩余期限在五年以上的政府公债，显示出日本央行不同以往的迫切感。交易商也关注这一消息。

“鉴于上周日本央行推出的积极举措，我们已经重新建立广泛的日圆空头，”摩根大通在给客户的报告中写道。“需要激进的货币政策举措才能恢复日圆跌势，在这一点上，日本央行的举措足以产生这一效果。”