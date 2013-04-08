纽约汇市：日圆兑美元挫至约四年低位，料跌势将持续

* 美元势将升穿100日圆水平

* 日本央行开始买入较长期公债

* 欧元摆脱葡萄牙忧虑的影响，因西班牙和意大利公债收益率下跌

* 朝鲜半岛紧张局势可能削弱风险胃纳

路透纽约4月8日 - 日圆兑美元周一跌至近四年来最低位，且兑欧元触及三年低点，此前日本央行推出激进的货币宽松计划，以消灭旷日持久的通缩。

自日本央行总裁黑田东彦周四承诺在不足两年内向日本经济挹注1.4万亿美元后，美元兑日圆迄今上涨逾6%，日本股市日经指数 急升。

日本央行周一进行该刺激计划的首次购债操作，央行称将买入1万亿日圆剩余年期在五至10年的日本公债，及买入2,000亿日圆剩余年期在10年以上的公债。

鉴于日本央行过往谨慎的作风，上周日本央行的公布放宽政策的规模，令原本预期放宽规模不会很激进的市场人士感到意外。购债计划等同印钞，因此会稀释货币的价值。

分析师称，看起来，日圆可能延续跌势，美元兑日圆预料最早在本周升穿100日圆。如果升穿该水平，将录得日圆自2009年4月来的最低位。

“今日汇市的走势看来是上周的延续，因投资人正开始为日本增加海外投资作准备，”野村证券外汇策略师Charles St-Arnaud说。

“我认为目前美元兑日圆可能稍作喘息，但本周很可能触及100日圆，”他说。

根据路透数据，美元兑日圆 高见99.37日圆，此为2009年5月来的最高水平，之后略为缩减升幅，至99.28日圆，日内上涨1.8%。

交易商说，100日圆心理关口挂有止损单且是期权障碍，美元升穿100日圆可能引发日圆进一步下跌。

“除非风险厌恶情绪突然迅速升温，否则美元兑日圆很可能升穿该水平，因目前动能仍保持不变，”BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg说。

欧元兑日圆 盘中高见129.23日圆，此为2010年1月来的最高。欧元最新升1.8%，报129.08日圆。

**寻求较高收益**

分析师预期，日本央行释出的大量新资金，部份将被日本投资人用来买入收益较高的海外资产，这将对日圆进一步施加下行压力。

收益较高的澳元兑日圆 触及2008年7月来的最高水平，当时正值雷曼兄弟破产之前。

部份交易商持谨慎态度，不清楚日圆是否将保持这样走弱的步伐，美元兑日圆年初迄今已上升超过14%，且美国经济放缓的更多凭证可能使日圆/美元跌势放缓。

周五衡量美国就业市场的数据显示上月非农就业岗位增幅弱于预期。就业市场表现是美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定政策的关键，市场预期在就业增长显示持续劲道前，美联储将会继续购债。

分析师说，围绕朝鲜的紧张局势升级将可能削弱投资人的风险意愿，且导致较高收益货币兑日圆下跌。

欧元兑美元 最新报1.3004美元，日内升0.1%，摆脱了对葡萄牙的忧虑。因在葡萄牙宪法法院裁定政府几项重要的撙节措施违宪后，市场担忧葡萄牙是否有能力继续履行签署国际救助协议时做出的承诺。欧元稍早涨至1.3037美元，接近周五触及的两周高点1.3039美元。

葡萄牙忧虑被西班牙和意大利借贷成本大幅下降所抵销，因在日本央行推出刺激计划后，亚洲投资人对较高收益的欧元区公债有买需。

分析师表示，尽管短期内欧元表现可能受日圆走势主导，但对欧元区经济放缓的担忧，以及欧洲央行可能放宽货币政策的臆测，为欧元前景蒙上阴霾。(完)

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