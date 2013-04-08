更新版-纽约汇市：日圆兑美元挫至约四年低位，料跌势将持续

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3007 1.2989 +0.14 -1.42 1.3194 美元/日圆 99.35 97.52 +1.88 +14.54 86.74 欧元/日圆 129.26 126.76 +1.97 +12.94 114.45 美元/瑞郎 0.9345 0.9344 +0.01 +2.08 0.9155 英镑/美元 1.5252 1.5333 -0.53 -6.15 1.6251 美元/加元 1.0164 1.0173 -0.09 +2.45 0.9921 澳元/美元 1.0407 1.0374 +0.32 +0.13 1.0393 欧元/瑞郎 1.2162 1.2139 +0.19 +0.72 1.2075 欧元/英镑 0.8525 0.8471 +0.64 +5.07 0.8114 新西兰元/美 0.8457 0.8431 +0.31 +2.10 0.8283 元 美元/挪威克 5.7409 5.7267 +0.25 +3.20 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.4677 7.4407 +0.36 +1.74 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4187 6.4500 -0.49 -1.23 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.3478 8.3774 -0.35 -2.68 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前的一次致命化学武器袭击就是从这个基地发动的。特朗普称他是为美国的“国家安全利益”采取行动。
“当日圆因美国打击叙利亚消息带动的避险意愿跳涨的时候，市场遭到首波打击。那导致了股指期货下跌带动的股市抛压。”SMBC日兴证券股票业务总经理Chihiro Ohta说。