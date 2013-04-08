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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 06:41 BJT

更新版-纽约汇市：日圆兑美元挫至约四年低位，料跌势将持续

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3007    1.2989     +0.14     -1.42    1.3194
 美元/日圆                      99.35     97.52     +1.88    +14.54     86.74
 欧元/日圆                     129.26    126.76     +1.97    +12.94    114.45
 美元/瑞郎                     0.9345    0.9344     +0.01     +2.08    0.9155
 英镑/美元                     1.5252    1.5333     -0.53     -6.15    1.6251
 美元/加元                     1.0164    1.0173     -0.09     +2.45    0.9921
 澳元/美元                     1.0407    1.0374     +0.32     +0.13    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2162    1.2139     +0.19     +0.72    1.2075
 欧元/英镑                     0.8525    0.8471     +0.64     +5.07    0.8114
 新西兰元/美                   0.8457    0.8431     +0.31     +2.10    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7409    5.7267     +0.25     +3.20    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4677    7.4407     +0.36     +1.74    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4187    6.4500     -0.49     -1.23    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.3478    8.3774     -0.35     -2.68    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
      (完)

      
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 (编译 利棣儿；审校　母红)
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