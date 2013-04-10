纽约汇市：美元兑日圆触及四年高位，逼近100日圆关口

* 决策者考虑在今年结束购债-美联储会议记录

* 欧元一度受日本资金流支撑

* 期权市场显示美元/日圆风险逆转指标为中性

* 美国股市触及纪录高位

路透纽约4月10日 - 美元兑日圆周三触及四年高位，逼近100日圆关口，之前公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录提升了联储将在年底前结束购债的预期。

美联储的立场与日本央行大规模放宽货币政策的行动形成鲜明的对照。日本央行上周承诺，将在不到两年的时间里向经济注入约1.4万亿美元的资金，以抗击持续数十年的通缩。

美联储会议记录显示，一些政策委员预计将在年中前缩减资产购买规模，并在今年稍后结束购债。而另一些决策者预计，美联储将在更晚些时候放缓资产购买步幅，在年底前结束宽松计划。

“会议记录对通胀的基调再次变得略微强硬，这的确有利于美元/日圆，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场策略师Omer Esiner表示。

美联储的量化宽松政策等同于印钞，稀释了美元价值。不过，3月会议记录可能没有反应出最新就业数据公布后决策者当前的想法。3月美国非农就业数据显示，就业岗位增幅不大。

美联储美曾表示将继续执行购债计划，直至就业市场大幅改善。周四将公布的上周初请失业金人口数据将提供就业市场表现的又一线索。

在稍早升穿99.73日圆的技术阻力位后，此为美元/日圆从2007年6月触及的高位124.14日圆跌向2011年10月触及的纪录低位的50%回档位，美元/日圆 升至日高99.87美元，此为2009年4月以来最高水准。

根据路透数据，美元兑日圆尾盘报99.84日圆，日内上扬0.8%。

期权市场，对冲美元走软的需求减少。三个月美元/日圆 风险逆转指标接近中性。

整个3月，需求一直是倾向于美元卖权，但上周日本央行宣布最新刺激政策后，对冲美元下跌的必要性基本不复存在。

日本央行日总裁黑田东彦今日表示，目前央行在宽松计划中已采取了一切必要的举措。受此推动，日圆一度收复失地，但只是昙花一现。

黑田东彦还指出，央行决心继续印钞，直至实现2%的通胀目标，暗示如果在两年内实现通胀目标有困难，他准备祭出进一步刺激举措，或在之后保持超宽松政策。

“他说‘目前’，使我认为未来他将选择进一步放宽政策，”瑞穗实业银行汇市对冲基金汇市销售部主管Neil Jones表示，日本央行实现2%通胀目标的努力意味着美元/日圆将升至110日圆。

交易商说，在100日圆附近的大量期权障碍可能使美元升势放缓，但最终升穿该水准看来不可避免。

欧元兑日圆 尾盘上扬0.6%，报130.34日圆，根据路透数据，盘中触及2010年1月以来最高130.50日圆。

欧元兑美元 报1.3058美元，日内回落0.2%，因在触及一个月高位1.3121美元后，投资者选择获利了结。

近几天，市场臆测寻求较高回报的日投资者可能选择买入欧元区资产，欧元因此受到支撑。

有关日本投资者买入的预期已推动法国、荷兰、比利时和奥地利等国的公债收益率触及纪录低位。