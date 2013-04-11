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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 12:44 BJT

东京汇市：日圆兑美元接近四年低点，美联储会议记录提振美元

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3061    1.3068     -0.05     -1.01    1.3194
 美元/日圆                      99.53     99.77     -0.24    +14.75     86.74
 欧元/日圆                     130.00    130.34     -0.26    +13.58    114.46
 美元/瑞郎                     0.9326    0.9325     +0.01     +1.87    0.9155
 英镑/美元                     1.5329    1.5329     +0.00     -5.67    1.6251
 美元/加元                     1.0148    1.0141     +0.07     +2.29    0.9921
 澳元/美元                     1.0517    1.0540     -0.22     +1.19    1.0393
 新西兰元/美                   0.8595    0.8570     +0.29     +3.77    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    104.680   105.140     -0.44    +16.14    90.130
 新西兰元/日                   85.550    85.550     +0.00    -39.25   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     152.57    152.90     -0.22     +8.34    140.82
 澳元/新西兰                   1.2226    1.2283     -0.46     -2.50    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
      
      
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 (编译 李春喜/石冠兰/艾茂林/梁睿雪; 审校 张荻/郑茵/隋芬)
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