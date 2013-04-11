纽约汇市：美元兑日圆触及四年高位，预计将升至100日圆

* 分析师称美元升至100日圆只是时间问题

* 欧元走强，因意大利三年期公债标售融资成本降低

* 日圆兑高收益澳元和新西兰元下跌

* 关注美国零售销售数据

路透纽约4月11日 - 美元兑日圆周四再创四年新高，逼近100日圆大关，因交易商押注，日本央行的大规模购债计划将继续打压日圆。

自日本央行上周宣布向经济注入1.4万亿美元资金以结束长达数十年的通缩，实现2%的通胀目标以来，美元/日圆已累计攀升7%

尽管受位于100日圆的期权障碍拖累，升势放缓，多数分析师认为，市场触及该水准只是时间问题。

自2009年4月以来，美元/日圆从未触及过100日圆。

“目前动能显而易见，升至100日圆重要心理位只是时间问题，”Tempus Inc的外汇策略师John Doyle表示。

“美元在触及100日圆后，可能全速前进，也可能缓慢上行，”他说。

美元/日圆 尾盘上扬0.1%，报99.84日圆，距离日高99.94日圆不远，此为2009年4月以来最高。

交易商交称，在100日圆处有日本出口商的大量美元卖盘。不过，他们补充说，多数投资者寻求在回落时建立美元多头头寸。

升穿100日圆将为美元上探2009年4月触及的峰值101.45日圆敞开大门，分析师说。

“长期以来，日圆估值一直偏高，很难说日圆的公允价值究竟在什么水准，”Doyle表示，任何人试图猜测过去几个月日圆底部的做法都是错误的。

欧元兑日圆 盘中升至逾三年最高，根据路透数据，触及131.11日圆，尾盘上扬0.3%，报130.78日圆。

“我认为，升穿100日圆后将会引发不安，因为在日本央行的决定公布后，市场升速过快，”纽约梅陇银行的高级汇市策略师Michael Woolfolk表示。

Woolfolk说，尽管日本央行的行动将导致日圆贬值，但日圆快速走软可能在中期损及日本央行的信誉。

“央行的行动不是要促使投机客打压货币。这不是目的所在。央行的目的是结束通缩，并为日本经济重新恢复成长，提振就业提供动力，”他说。

部分分析师表示，日本央行总裁黑田东彦周三发表讲话称，未来几个月不会推出进一步刺激举措，决策者将密切关注金融市场，这也限制日圆的短期跌势。

日本的激进货币宽松举措与美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍后放慢购债步伐的预期形成鲜明的对照。美联储周三发表的最新一次政策会议记录更助长了上述预期。会议记录显示，部分决策者预计联储会在年中前缩减购债规模。

欧元兑美元 上扬0.2%，报1.3098美元，之前触及日高1.3138美元，此为2月底以来最高，因意大利三年期公债标售的融资成本降至1月以来最低。

有关日本央行的超宽松政策将促使日本投资者买入风险更大、收益率更高的海外资产的臆测不断升温。欧元就是受益的货币之一。

不过到目前为止，尚无迹象显示这样的资金流动已经出现。根据日本财务省提供的数据，日本投资者上周净卖出价值1.145万亿日圆(115亿美元)的海外债券，为一年来最高。

日圆兑诸如澳元和新西兰元等高收益货币的跌幅尤其显着，因投资者以低息借入日圆，并将借来的资金投资收益率较高的货币。这就是所谓的利差交易。

澳元兑日圆 攀升至五年半高位；新西兰元兑日圆 触及2008年初以来最高。

展望后市，周五将公布的美国零售销售数据可能会影响汇市人气。