版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 12日 星期五 07:47 BJT

东京汇市：美元多头在100日圆关口处遇阻，新西兰元表现亮丽

“近期市场走势突出表明，交易商不应该跟日本央行对着干，”他在客户报告中指出。

另一个表现超群的是新西兰元，兑美元 本周升逾2%，至0.8676美元的20个月高点。新西兰元兑日圆 本周升4.7%，触及五年高位86.43。

此前新西兰央行副总裁周一警告称，可能不得不通过加息来给楼市降温。

周五亚洲没有太多重大经济消息。稍后将要出炉的只有新加坡第一季国内生产总值(GDP)及新加坡金管局政策决议。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/程琳/梁睿雪; 审校 李爽/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐