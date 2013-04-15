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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 08:20 BJT

东京汇市：美元兑日圆开盘远低于四年高位，关注中国数据

欧元兑日圆 小幅走升报128.87，高于上周五低位128.70，不过仍低于上周四创下的三年高点131.10日圆。

欧元兑美元 下滑约0.1%报1.3100美元。

投资者将关注今日稍晚中国公布的国内生产总值(GDP)、工业生产和零售销售数据等经济数据，为交易寻找线索。

若中国GDP成长率高于预估值8%，料会提振澳元。

澳元兑美元 较上周五水平涨约0.1%，报1.0510美元，升向上周四所及三个月高点1.0582美元。(完)

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