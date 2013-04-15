东京汇市：美元兑日圆开盘远低于四年高位，关注中国数据

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
欧元兑日圆 小幅走升报128.87，高于上周五低位128.70，不过仍低于上周四创下的三年高点131.10日圆。
欧元兑美元 下滑约0.1%报1.3100美元。
投资者将关注今日稍晚中国公布的国内生产总值(GDP)、工业生产和零售销售数据等经济数据，为交易寻找线索。
若中国GDP成长率高于预估值8%，料会提振澳元。
澳元兑美元 较上周五水平涨约0.1%，报1.0510美元，升向上周四所及三个月高点1.0582美元。(完)
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路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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