东京汇市：美元兑日圆微跌，澳元在中国公布GDP数据后大挫

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3074 1.3111 -0.28 -0.91 1.3194 美元/日圆 97.69 98.38 -0.70 +12.62 86.74 欧元/日圆 127.72 128.91 -0.92 +11.58 114.46 美元/瑞郎 0.9295 0.9270 +0.27 +1.53 0.9155 英镑/美元 1.5318 1.5341 -0.15 -5.74 1.6251 美元/加元 1.0182 1.0133 +0.48 +2.63 0.9921 澳元/美元 1.0424 1.0505 -0.77 +0.30 1.0393 新西兰元/美 0.8488 0.8588 -1.16 +2.47 0.8283 元 澳元/日圆 101.820 103.300 -1.43 +12.97 90.130 新西兰元/日 82.920 84.400 -1.75 -41.12 140.820 圆 英镑/日圆 149.66 150.85 -0.79 +6.28 140.82 澳元/新西兰 1.2273 1.2226 +0.38 -2.13 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 石冠兰/杜明霞/张明钧/艾茂林/程琳/郑茵/李婷仪/梁睿雪/李春喜)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)