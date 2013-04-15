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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 12:04 BJT

东京汇市：美元兑日圆微跌，澳元在中国公布GDP数据后大挫

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3074    1.3111     -0.28     -0.91    1.3194
 美元/日圆                      97.69     98.38     -0.70    +12.62     86.74
 欧元/日圆                     127.72    128.91     -0.92    +11.58    114.46
 美元/瑞郎                     0.9295    0.9270     +0.27     +1.53    0.9155
 英镑/美元                     1.5318    1.5341     -0.15     -5.74    1.6251
 美元/加元                     1.0182    1.0133     +0.48     +2.63    0.9921
 澳元/美元                     1.0424    1.0505     -0.77     +0.30    1.0393
 新西兰元/美                   0.8488    0.8588     -1.16     +2.47    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.820   103.300     -1.43    +12.97    90.130
 新西兰元/日                   82.920    84.400     -1.75    -41.12   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     149.66    150.85     -0.79     +6.28    140.82
 澳元/新西兰                   1.2273    1.2226     +0.38     -2.13    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
      
      
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 (编译/审校 石冠兰/杜明霞/张明钧/艾茂林/程琳/郑茵/李婷仪/梁睿雪/李春喜)
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