纽约汇市：成长忧虑带动日圆从数年低位反弹，关注G20会议

* 美国称将关注日本政策导致日圆走强，市场担忧G20会议可能讨论日圆弱势

* 弱于预期的中国GDP数据刺激避险需求

* 澳元/美元回落1%，新西兰元/美元急挫2%，因金价大跌

路透纽约4月15日 - 日圆兑美元和欧元日周一从近期触及的数年低位反弹，因全球经济忧虑再现，促使交易商抛售以借贷成本相对较低的日圆融资的较高风险投资。

诸如澳元和新西兰元等商品货币兑美元大幅走低，因金价跌穿1,400美元，至逾两年低位。其他贵金属价格也受金价重挫拖累走低。

周一公布的数据显示，2013年首季中国经济复苏意外放缓，导致农产品价格走低。令人失望的纽约州制造业成长数据，以及美国房屋建筑商信心指数也加剧对全球经济可能正失去动能的忧虑。

Brown Brothers Harriman的全球外汇策略部主管Marc Chandler表示，新财年的第一个整周，日本投资者是海外债券的大卖家，而非大买家，也可能令市场失望。

“今日上午试图在目前水平抄底美元/日圆的投资者并不满意，”Chandler在一次电话采访中表示。

“第二，我认为美国股市正在走低。第三就是头寸调整。市场人士做空日圆，做多其他一切市场，做多黄金、做多新兴市场、做多美国公债。在出脱日圆空头头寸的时候，他们将不得不出脱这些做多的交易，”他补充说。

纽约汇市下午的交易中，美元兑日圆 回落1.14%，报97.26日圆，根据路透数据，稍早触及97.08日圆的低位。美元/日圆从上周四触及的四年高位99.94日圆回落，预计在100日圆将遭遇强大阻力。

欧元兑日圆 急跌1.66%，报126.85日圆，为一周来最低，且连跌第二日。上周，欧元触及2010年1月以来最高131.11日圆。

在所谓的套利交易中，日圆一直是备受青睐的融资货币，投资者以近零利率借入日圆，并将借入的资金投资到较高回报的货币和资产中。一旦金融市场的压力加大，投资者倾向于出脱这样的交易，买回日圆。

20国集团(G20)会议在华盛顿举行前，投资者也限制日圆抛售的力度。美国表示，将关注日本政策以确保日本政府没有刻意压低日圆以获取出口竞争优势，这导致对成员国可能在会上讨论日圆弱势的担忧加剧。

G20会议将于周四举行，投资者担忧，会上其他国家可能抱怨，或寻求阻止日圆大幅走软之势，在日本央行4月4日宣布激进宽松举措后，日圆贬值加速。

“美国财政部上周五发布的声明中，货币战再次成为主题，”Rabobank的高级汇市策略师Jane Foley称，“日圆走软可能面临强大的政治阻力，”他补充说。

美元兑日圆一度扩大跌幅，因数据显示，4月纽约州制造业增长放缓，幅度超过预期，另外，2月海外投资者是美国长期债券的大卖家。

澳元兑美元 扩大跌幅，至一个月低位1.0319美元，因金价重挫以及市场忧虑中国经济。中国是澳洲最大的出口市场。澳元/美元尾盘报1.0332美元，日内回落1.63%，为2011年11月9日以来最大单日跌幅。

新西兰元兑美元 急挫2%，触及一周低位0.8405美元。

荷兰国际集团的外汇策略师Chris Turner表示，金价走低可能导致市场波动性加大，促使投资者进一步出脱风险较高资产和货币的多头头寸，这将有利于流动性较高的日圆和美元。

欧元兑美元 回落0.55%，至1.3038美元，脱离上周四触及的一个月高位1.3138美元。尽管有迹象显示，在塞浦路斯获救和意大利陷入政治僵局后，欧元区紧张局势重现，但欧元需求一直强韧。

Rabobank的Foley表示，一系列低迷的美国数据限制对美元的需求，欧元因此得益。