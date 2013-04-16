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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 10:56 BJT

东京汇市：日圆跃升而商品货币下跌，因风险胃纳下降

纽约     当日     今年来    2012年
                            最新报价  上收市价   涨跌%    涨跌%     收市价
                                                                       
 欧元/美元                    1.3042    1.3111    -0.53     -1.15     1.3194
 美元/日圆                     97.07     98.38    -1.33    +11.91      86.74
 欧元/日圆                    126.56    128.91    -1.82    +10.57     114.46
 美元/瑞郎                    0.9315    0.9270    +0.49     +1.75     0.9155
 英镑/美元                    1.5279    1.5341    -0.40     -5.98     1.6251
 美元/加元                    1.0237    1.0133    +1.03     +3.19     0.9921
 澳元/美元                    1.0335    1.0505    -1.62     -0.56     1.0393
 新西兰元/美                  0.8443    0.8588    -1.69     +1.93     0.8283
 元                                                                
 澳元/日圆                   100.290   103.300    -2.91    +11.27     90.130
 新西兰元/日                  81.940    84.400    -2.91    -41.81    140.820
 圆                                                                
 英镑/日圆                    148.28    150.85    -1.70     +5.30     140.82
 澳元/新西兰                  1.2234    1.2226    +0.07     -2.44     1.2540
 元                                                                
                                                                            
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌
 幅亦以此为基准计算。
 (完)    
    
          
          
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 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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