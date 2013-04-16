纽约汇市：日圆回落而欧元上涨，因黄金大跌带动的忧虑缓和

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 日圆兑美元和欧元下跌，本周稍后G20将举行会议
* 欧元兑美元攀升至七周高位，兑日圆大涨2%
* 黄价和股市在大跌后反弹，缓和投资人的忧虑
路透纽约4月16日 - 日圆兑美元和欧元周二下跌，扭转上日大涨之势，因金价昨日创纪录跌幅引发投资人的忧虑得到缓和，削弱对避险日圆的需求。
美国消费者物价(CPI)下跌，且工厂出产下滑，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持货币刺激举措提振经济的增添理据。
“CPI数据巩固了美联储很可能在一段时间维持量化宽松政策的观点，”Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria说，“这是支持市场及人气的其中一个因素。”
20国集团(G20)周四在华盛顿召开会议，全球主要经济体的财长及央行总裁将讨论经济和金融市场前景，包括塞浦路斯危机及资产价格反应。
欧元兑美元大涨至七周高位，欧元兑日圆跳升2%提供一些帮助。投资人没有理会德国4月投资者信心大跌的数据。
欧元兑美元 上涨1.1%，至1.3177美元，据报有央行买入。欧元高见1.3201美元，此为2月25日来最高，之前升穿在大约1.3140/50美元阻力位。交易商关注1.3270/1.3300美元区域的下一道关键水平。
**走势扭转**
金价周二上涨，上日创纪录最大跌幅，引发商品和股市全面大跌。美国波士顿发生爆炸令金融市场的紧张情绪加剧。
“昨日市场有许多忧虑，特别是人人在注意金价在发生什么事，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说，“市场的想法是美元以外的主要货币兑日圆走势过度。”
但随着金价和股市企稳，及投资人总结波士顿爆炸可能是单独事件，他们再次买入较高风险资产，卖出避险日圆。
加拿大财政部高级官员称，加拿大支持日本激活日本经济的努力，且G20认为货币政策应该仅针对国内经济而非汇率。
根据路透数据，美元兑日圆 高见98.15日圆。最新涨0.76%，至97.49日圆。
美元兑日圆在近几个交易日的强劲涨势停顿，因投资人在心理关口100日圆的重大阻力位及期权障碍前获利了结。但分析师称，日圆走弱趋势仍然不变，本月稍早日本央行推出激进的货币宽松举措。
“因过去几天日圆反弹之势不大可能持续，基本面仍支持未来日圆走弱，”BTMU汇市分析师Lee Hardman说，预期美元在未来12个月升至109日圆。
投资人将密切留意金价，若金价再次大跌，可能重燃对诸如美元和日圆等最大流动性货币的需求。
根据路透数据，欧元兑日圆 劲涨1.9%，至128.48日圆，盘中触及128.99高位。
澳元兑美元 升0.78%，至1.0391美元，新西兰元兑美元 涨1%，至0.8494美元。两者上日也大跌。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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