东京汇市：日圆再度受压，金价在大跌后趋稳

美元指数 跌至81.820，但在55日移动均线切入位81.786附近料存在有力支撑。该点位下方的支撑在81.744，为2月初至4月初涨势的38.2%回档位。

美元兑商品货币处于守势，扶助商品货币从周一的跌势中反弹。金价大跌在一定程度上促使商品货币周一大跌。

澳元兑美元 报1.0388，进一步脱离周一所及一个月低点1.0291。

周三亚洲市场鲜有能影响市场走势的经济面消息。

市场将关注周四在华盛顿开始的20国集团(G20)会议，与会的主要国家央行总裁及财长将讨论经济和金融市场前景，包括塞浦路斯危机和资产价格趋势。(完)

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