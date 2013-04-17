东京汇市：日圆再度受压，金价在大跌后趋稳

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
美元指数 跌至81.820，但在55日移动均线切入位81.786附近料存在有力支撑。该点位下方的支撑在81.744，为2月初至4月初涨势的38.2%回档位。
美元兑商品货币处于守势，扶助商品货币从周一的跌势中反弹。金价大跌在一定程度上促使商品货币周一大跌。
澳元兑美元 报1.0388，进一步脱离周一所及一个月低点1.0291。
周三亚洲市场鲜有能影响市场走势的经济面消息。
市场将关注周四在华盛顿开始的20国集团(G20)会议，与会的主要国家央行总裁及财长将讨论经济和金融市场前景，包括塞浦路斯危机和资产价格趋势。(完)
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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