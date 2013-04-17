东京汇市：日圆再度承压，金市不安情绪缓解

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3173 1.3176 -0.02 -0.16 1.3194 美元/日圆 98.23 97.52 +0.73 +13.25 86.74 欧元/日圆 129.40 128.55 +0.66 +13.05 114.46 美元/瑞郎 0.9232 0.9222 +0.11 +0.84 0.9155 英镑/美元 1.5349 1.5360 -0.07 -5.55 1.6251 美元/加元 1.0227 1.0205 +0.22 +3.08 0.9921 澳元/美元 1.0346 1.0388 -0.40 -0.45 1.0393 新西兰元/美 0.8458 0.8486 -0.33 +2.11 0.8283 元 澳元/日圆 101.660 101.330 +0.33 +12.79 90.130 新西兰元/日 83.090 82.810 +0.34 -41.00 140.820 圆 英镑/日圆 150.77 149.86 +0.61 +7.07 140.82 澳元/新西兰 1.2229 1.2223 +0.05 -2.48 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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