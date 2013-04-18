东京汇市：欧元大跌后进行休整，避险情绪升温亦打压商品货币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
欧元和商品货币承压，投资者转向美元甚至日圆，令日圆压力有所缓解。
美元指数 跳涨逾1%至一周高点82.701，创2012年7月以来最大单日涨幅。
美元兑日圆 小升至98.12，距离上周所及近100日圆的四年高点仅咫尺之遥。
但日圆兑其他主要货币大多守住阵地。
考虑到日本央行激进的刺激计划，交易员预计日圆将很快恢复全线跌势，但由于担心全球经济体质，预计短期内或偶尔出现空头回补行情。
就在本周，IMF调降对全球经济成长预估，因美国大幅削减支出，且欧洲债务危机持续。
全球决策者周四在华盛顿召开会议时将讨论前所未见宽松货币政策的影响。日本宽松举措导致日圆大幅贬值的举措料将受到指责。(完)
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印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com