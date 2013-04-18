重发-东京汇市：日圆/美元下滑，因市场避险意愿消退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3053 1.3111 -0.44 -1.07 1.3194 美元/日圆 98.18 98.38 -0.20 +13.19 86.74 欧元/日圆 128.16 128.91 -0.58 +11.97 114.46 美元/瑞郎 0.9312 0.9270 +0.45 +1.71 0.9155 英镑/美元 1.5248 1.5341 -0.61 -6.17 1.6251 美元/加元 1.0254 1.0133 +1.19 +3.36 0.9921 澳元/美元 1.0299 1.0505 -1.96 -0.90 1.0393 新西兰元/美 0.8450 0.8588 -1.61 +2.02 0.8283 元 澳元/日圆 101.110 103.300 -2.12 +12.18 90.130 新西兰元/日 82.950 84.400 -1.72 -41.10 140.820 圆 英镑/日圆 149.71 150.85 -0.76 +6.31 140.82 澳元/新西兰 1.2178 1.2226 -0.39 -2.89 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪/洪曦/石冠兰/王兴亚/杜明霞；审校 艾茂林/李春喜/李婷仪/于春红/程 琳)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com