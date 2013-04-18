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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 13:12 BJT

重发-东京汇市：日圆/美元下滑，因市场避险意愿消退

纽约      当日    今年来    2012年
                             最新报价   上收市价   涨跌%     涨跌%    收市价
                                                                         
 欧元/美元                      1.3053    1.3111     -0.44    -1.07    1.3194
 美元/日圆                       98.18     98.38     -0.20   +13.19     86.74
 欧元/日圆                      128.16    128.91     -0.58   +11.97    114.46
 美元/瑞郎                      0.9312    0.9270     +0.45    +1.71    0.9155
 英镑/美元                      1.5248    1.5341     -0.61    -6.17    1.6251
 美元/加元                      1.0254    1.0133     +1.19    +3.36    0.9921
 澳元/美元                      1.0299    1.0505     -1.96    -0.90    1.0393
 新西兰元/美                    0.8450    0.8588     -1.61    +2.02    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     101.110   103.300     -2.12   +12.18    90.130
 新西兰元/日                    82.950    84.400     -1.72   -41.10   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                      149.71    150.85     -0.76    +6.31    140.82
 澳元/新西兰                    1.2178    1.2226     -0.39    -2.89    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
    (完)    
    
          
          
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 (编译 梁睿雪/洪曦/石冠兰/王兴亚/杜明霞；审校 艾茂林/李春喜/李婷仪/于春红/程
琳)

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