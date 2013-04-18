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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:36 BJT

东京汇市：日圆兑美元持稳，风险胃纳消退

纽约       当日      今年来    2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                              
 欧元/美元                        1.3049     1.3028      +0.16     -1.10    1.3194
 美元/日圆                         97.91      98.09      -0.18    +12.88     86.74
 欧元/日圆                        127.75     127.96      -0.16    +11.61    114.46
 美元/瑞郎                        0.9313     0.9327      -0.15     +1.73    0.9155
 英镑/美元                        1.5260     1.5236      +0.16     -6.10    1.6251
 美元/加元                        1.0254     1.0261      -0.07     +3.36    0.9921
 澳元/美元                        1.0312     1.0295      +0.17     -0.78    1.0393
 新西兰元/美元                    0.8460     0.8437      +0.27     +2.14    0.8283
 澳元/日圆                       100.940    101.100      -0.16    +11.99    90.130
 新西兰元/日圆                    82.850     82.800      +0.06    -41.17   140.820
 英镑/日圆                        149.43     149.63      -0.13     +6.11    140.82
 澳元/新西兰元                    1.2183     1.2193      -0.08     -2.85    1.2540
                                                                                  
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
 (完)
          
          
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 (编译 王冠中/杜明霞/张若琪/侯向明/许娜; 审校 蔡美珍/艾茂林/高琦)

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