纽约汇市：欧元兑美元上涨，因更多迹象显示美国经济复苏放慢

* 欧元保持在技术支撑位1.30美元上方

* 即将公布的欧元区经济数据对欧元前景很重要

* 美国领先指标和费城联储制造业指数意外疲弱

路透纽约4月18日 - 欧元兑美元周四小涨，从昨日录得的10个月最大单日跌幅中反弹，因更多迹象显示美国经济复苏趋弱。

日圆兑美元和欧元下滑，因投资人相信在周四华盛顿召开的20国集团(G20)会议上，日本不太可能面临对其激进货币政策的过多指责。

周三欧元兑美元大跌1.1%，为6月来最差单日表现，因此前欧洲央行管委魏德曼接受华尔街日报采访时表示，如果经济数据显示有必要，欧洲央行可以进一步放宽政策。

“欧元后市关键要看欧元区的数据了。如果经济数据持续不佳，会令欧洲央行降息的可能性增加，对欧元构成压力。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

周四美国公布的数据显示，上周初请失业金人数增加，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动在4月降温。

美国公布的3月领先指标出现七个月内首次下滑，也凸显美国经济成长前景趋软。

“市场仍略显动荡，因更多数据没有达到美国经济成长预期，”花旗集团旗下CitiFX的G10策略师Greg Anderson表示。

“在美国GDP数据公布前，市场将持续紧张。对GDP增幅预估值为3%，但可能轻易超过预估。在数据公布前几日，我预计澳元、新西兰元和瑞典克朗等风险货币会反弹，”Anderson表示。

美国将在4月26日发布首季GDP数据，市场预计增幅为3%。

欧元兑美元 小涨0.2%，报1.3054美元，在日低1.3020美元和重要心理关口1.30美元区域获得强劲支撑，今日日高为1.3096美元。

欧元兑日圆 升0.25%，报128.15日圆，持于近期触及的三年高位131.11日圆下方。

尽管欧元出现反弹，但分析师表示，欧元走势仍脆弱，因对欧洲央行可能很快降息的预期升温。

魏德曼的讲话“本身并不新鲜”，法国巴黎银行汇市策略师Michael Sneyd表示，“但魏德曼是欧洲央行对通胀最强硬的管委，他这么说，显示欧洲央行可能很接近降息了。”

但一些分析师对降息对欧元的负面影响持怀疑态度。同日本和美国央行不同，欧洲央行没有使用会打压汇率的量化宽松政策。一些分析师还表示，降息对欧元区经济成长前景有利。

即将上任的英国央行总裁卡尼表示，美联储利用失业率和通胀的数字化门槛来引导投资人的体系是有用的，因市场开始为央行大规模经济刺激措施结束作打算。

但欧元仍易受欧元区政治风险左右。意大利议会周四在其两轮投票中都未能选举出总统。

美元兑日圆 升0.1%，报98.21日圆，交易商称支撑位在约97.60日圆。

分析师表示，日圆看来将进一步走软。美元兑日圆上周触及四年高位99.94日圆，在重要心理关口，选择权阻力位100日圆前止步。

“这是较长期的走势，因此修正阶段基本上是买入的良机，目前可能就是这个情况，”渣打集团G10汇市研究部门主管Steve Barrow表示。他表示今年美元兑日圆的目标位在110日圆。

日本央行在不到两年的时间内将向经济挹注约1.4万亿美元的激进货币政策预计将带动日本投资人在海外寻求更好的收益。

但日本财务省的周度数据显示，日本投资人上周实际上是在出售海外债券仓位。不过分析师表示，低回报以及日圆走软可能最终将促使资金撤离日本。(完)

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