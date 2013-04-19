东京汇市：欧元和日圆持稳，澳元料创近一年最大单周跌幅

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
这使得美元兑日圆 从上周触及的四年高位接近100日圆降至98.23。欧元兑日圆 报128.24，亦从上周触及的三年高位131.10下跌。
全球财经首脑齐聚华盛顿，参加G20(20国集团)会议，他们将讨论前所未有的货币宽松政策影响，这些举措已引燃对货币战的担忧。官员曾表示，他们料会重申2月有关避免竞争性货币贬值的承诺。
澳元等商品货币本周跌幅居前。中国增长疑虑打压澳元。
澳元兑美元 报1.0294，较当地尾盘基本持平，不过远低于上周触及的三个月高位近1.0600。本周以来澳元跌约2%，料创11个月以来最大单周跌幅。
周五亚洲重大经济事件很少，注意力集中在G20会议上。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫； 审校 李爽)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。