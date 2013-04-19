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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 08:44 BJT

东京汇市：欧元和日圆持稳，澳元料创近一年最大单周跌幅

这使得美元兑日圆 从上周触及的四年高位接近100日圆降至98.23。欧元兑日圆 报128.24，亦从上周触及的三年高位131.10下跌。

全球财经首脑齐聚华盛顿，参加G20(20国集团)会议，他们将讨论前所未有的货币宽松政策影响，这些举措已引燃对货币战的担忧。官员曾表示，他们料会重申2月有关避免竞争性货币贬值的承诺。

澳元等商品货币本周跌幅居前。中国增长疑虑打压澳元。

澳元兑美元 报1.0294，较当地尾盘基本持平，不过远低于上周触及的三个月高位近1.0600。本周以来澳元跌约2%，料创11个月以来最大单周跌幅。

周五亚洲重大经济事件很少，注意力集中在G20会议上。(完)

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