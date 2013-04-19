纽约汇市：美元和欧元兑日圆大涨，因G20会议未批评日本的货币政策

* 美元看似将再度测试100日圆

* 日本官员称G20不反对日本央行的刺激政策

* 欧元走强，之前欧洲央行管委魏德曼称欧洲利率适合

路透纽约4月19日 - 美元和欧元兑日圆周五急升1.15%，之前日本表示，20国集团(G20)未反对该国的大规模宽松货币政策，认为其目标是抗击通缩，而非令货币贬值。

交易商表示，对冲基金重新买入美元/日圆，使美元/日圆有望在未来几日测试位于100日圆的强劲阻力位和期权障碍。上周，美元触及99.94日圆的四年高位。

日圆财务大臣麻生太郎称，“日本解释，其货币政策的目的是实现价格稳定和经济复苏，因此，与G20国家2月达成的协议一致。”

新任日本央行总裁黑田东彦表示，货币政策立场获得了广泛的理解，但部分新兴市场国家表示，日本必须警惕大规模注资可能对这些增速较快国家的投资资金流造成的负面影响。

本周稍早，国际货币基金组织(IMF)的一位高级官员称，日本通过日本央行祭出的1.4万亿美元货币刺激举措来放宽政策的计划是为了提振该国经济，是受欢迎的。

现任加拿大央行总裁卡尼表示，日本的行动与呼吁各国避免竞争性货币贬值的G20公报一致。他将在7月接替金恩出任英国央行总裁。

“看起来，黑田东彦和麻生太郎的讲话，以及G20对其解释的认同，表明日本央行将继续执行宽松政策，或在必要时追加宽松举措。这导致日圆尾盘遭抛售，”RBS Securities的汇市策略师Brian Daingerfield表示。

分析师和交易员称，市场成交减少，部分原因是波士顿封锁部分道路，并在全城搜寻波士顿马拉松赛爆炸案嫌疑人，之前，已有一位嫌疑人在与警察的枪战中被击毙。今日无重大经济数据公布，加之G20会议在华盛顿举行，也影响了成交量。

外汇经纪公司Faros Trading的董事总经理Brad Bechtel表示，该公司看到周五上午的流动性低于正常水平。

“我们在波士顿有一个规模很大的资产管理经理账户，他们通常是外汇市场的大户。但今天他们无法开展交易。这使市场流动性降低，”他说，“波士顿的很多交易员离场，不在波士顿的交易员也在观看电视，以了解事情的最新进展。”

今日波士顿的学校放假，也是导致波士顿账户流动性降低的原因之一，资产管理经理说。

美元兑日圆 上扬1.4%，报99.50日圆，根据路透数据，盘中触及一周高位99.68日圆。

“很多人可能预计G20会批评日圆的大规模刺激举措。但这种情况没有出现。市场认识认为，这位日圆走软开了绿灯，”Charles Schwab的汇市策略师Tatjana Michel表示。

“受大规模刺激举措影响，我们预计日圆在未来几个月肯定会走软。我预计，美元将在年底前触及110日圆，”她说。

欧元兑日圆 急升1.4%，报129.90日圆，盘中触及130.24日圆的峰值，且有望测试上周触及的三年高位131.11日圆。

欧元兑美元 回吐早盘的多数涨幅，尾盘略高于前日收盘价1.3057美元，日高为1.3128美元，因欧洲央行管委魏德曼称，欧洲汇率适合。但他表示，如果经济数据发生变化，欧洲央行需要重新评估利率。

欧元/美元周三回落1.1%，录得6月以来最大单日跌幅，之前华尔街日报援引魏德曼的话报道称，如果经济数据证明有必要，欧洲央行可能进一步放宽政策。

“魏德曼澄清，周三的讲话并非暗示欧洲央行的利率趋势将会改变。”

今日稍早，德国财长朔伊布勒表示，欧洲央行应该尝试限制欧元区的流动性，这也一度提振欧元。不过，他也承认，部分区内国家的经济陷于“危险的”困境。(完)

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