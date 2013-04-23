东京汇市：日圆上涨，澳元则因中国成长疑虑下跌

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3035 1.3066 -0.24 -1.21 1.3194 美元/日圆 98.74 99.20 -0.46 +13.83 86.74 欧元/日圆 128.71 129.61 -0.69 +12.45 114.46 美元/瑞郎 0.9358 0.9340 +0.19 +2.22 0.9155 英镑/美元 1.5258 1.5292 -0.22 -6.11 1.6251 美元/加元 1.0272 1.0252 +0.20 +3.54 0.9921 澳元/美元 1.0232 1.0270 -0.37 -1.55 1.0393 新西兰元/美 0.8386 0.8420 -0.40 +1.24 0.8283 元 澳元/日圆 101.030 101.880 -0.83 +12.09 90.130 新西兰元/日 82.800 83.530 -0.87 -41.20 140.820 圆 英镑/日圆 150.66 151.70 -0.69 +6.99 140.82 澳元/新西兰 1.2195 1.2187 +0.07 -2.75 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。