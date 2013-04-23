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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 12:26 BJT

东京汇市：日圆上涨，澳元则因中国成长疑虑下跌

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3035    1.3066     -0.24     -1.21    1.3194
 美元/日圆                      98.74     99.20     -0.46    +13.83     86.74
 欧元/日圆                     128.71    129.61     -0.69    +12.45    114.46
 美元/瑞郎                     0.9358    0.9340     +0.19     +2.22    0.9155
 英镑/美元                     1.5258    1.5292     -0.22     -6.11    1.6251
 美元/加元                     1.0272    1.0252     +0.20     +3.54    0.9921
 澳元/美元                     1.0232    1.0270     -0.37     -1.55    1.0393
 新西兰元/美                   0.8386    0.8420     -0.40     +1.24    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.030   101.880     -0.83    +12.09    90.130
 新西兰元/日                   82.800    83.530     -0.87    -41.20   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.66    151.70     -0.69     +6.99    140.82
 澳元/新西兰                   1.2195    1.2187     +0.07     -2.75    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
 
  
 (编译 隋芬; 审校 张涛)
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