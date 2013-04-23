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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 07:56 BJT

东京汇市：欧元整理跌势，澳元走势关注澳洲CPI数据

欧元兑美元 一度跌逾0.5%报1.2973，因之前一份调查显示德国4月企业活动大幅下降。欧元自上周触及约1.3200美元的高位以来跌幅已达1.5%。

但位于日内低点的有力支撑扶助欧元走稳，该点位也是4月4-16日涨势的50%回档位。欧元兑美元最新报1.3002。

德国周三稍晚公布的4月企业景气判断指数将是市场下一个关注焦点。

尽管德国数据欠佳，但欧洲股市仍录得逾七个月来最大单日涨幅，西班牙三个月期国库券标售得标利率也创纪录最低，表明市场未出现大范围的恐慌。

但一些分析师质疑保守的欧央行除了降息以外是否会推出更积极的宽松举措。
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