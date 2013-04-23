东京汇市：欧元整理跌势，澳元走势关注澳洲CPI数据

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
欧元兑美元 一度跌逾0.5%报1.2973，因之前一份调查显示德国4月企业活动大幅下降。欧元自上周触及约1.3200美元的高位以来跌幅已达1.5%。
但位于日内低点的有力支撑扶助欧元走稳，该点位也是4月4-16日涨势的50%回档位。欧元兑美元最新报1.3002。
德国周三稍晚公布的4月企业景气判断指数将是市场下一个关注焦点。
尽管德国数据欠佳，但欧洲股市仍录得逾七个月来最大单日涨幅，西班牙三个月期国库券标售得标利率也创纪录最低，表明市场未出现大范围的恐慌。
但一些分析师质疑保守的欧央行除了降息以外是否会推出更积极的宽松举措。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。