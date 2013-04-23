东京汇市：欧元整理跌势，澳元走势关注澳洲CPI数据

欧元兑美元 一度跌逾0.5%报1.2973，因之前一份调查显示德国4月企业活动大幅下降。欧元自上周触及约1.3200美元的高位以来跌幅已达1.5%。

但位于日内低点的有力支撑扶助欧元走稳，该点位也是4月4-16日涨势的50%回档位。欧元兑美元最新报1.3002。

德国周三稍晚公布的4月企业景气判断指数将是市场下一个关注焦点。

尽管德国数据欠佳，但欧洲股市仍录得逾七个月来最大单日涨幅，西班牙三个月期国库券标售得标利率也创纪录最低，表明市场未出现大范围的恐慌。