东京汇市：欧元盘旋于两周低位附近，关注德国Ifo企业景气判断指数

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2999 1.2998 +0.01 -1.48 1.3194 美元/日圆 99.43 99.46 -0.03 +14.63 86.74 欧元/日圆 129.25 129.28 -0.02 +12.92 114.46 美元/瑞郎 0.9459 0.9455 +0.04 +3.32 0.9155 英镑/美元 1.5240 1.5237 +0.02 -6.22 1.6251 美元/加元 1.0263 1.0256 +0.07 +3.45 0.9921 澳元/美元 1.0255 1.0261 -0.06 -1.33 1.0393 新西兰元/美 0.8444 0.8393 +0.61 +1.94 0.8283 元 澳元/日圆 101.970 102.040 -0.07 +13.14 90.130 新西兰元/日 83.960 83.480 +0.57 -40.38 140.820 圆 英镑/日圆 151.54 151.55 -0.01 +7.61 140.82 澳元/新西兰 1.2142 1.2210 -0.56 -3.17 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/艾茂林/张涛/梁睿雪; 审校 高琦/石冠兰/蔡美珍)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。