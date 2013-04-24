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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 12:47 BJT

东京汇市：欧元盘旋于两周低位附近，关注德国Ifo企业景气判断指数

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2999    1.2998     +0.01     -1.48    1.3194
 美元/日圆                      99.43     99.46     -0.03    +14.63     86.74
 欧元/日圆                     129.25    129.28     -0.02    +12.92    114.46
 美元/瑞郎                     0.9459    0.9455     +0.04     +3.32    0.9155
 英镑/美元                     1.5240    1.5237     +0.02     -6.22    1.6251
 美元/加元                     1.0263    1.0256     +0.07     +3.45    0.9921
 澳元/美元                     1.0255    1.0261     -0.06     -1.33    1.0393
 新西兰元/美                   0.8444    0.8393     +0.61     +1.94    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.970   102.040     -0.07    +13.14    90.130
 新西兰元/日                   83.960    83.480     +0.57    -40.38   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.54    151.55     -0.01     +7.61    140.82
 澳元/新西兰                   1.2142    1.2210     -0.56     -3.17    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
      
      
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 (编译 李春喜/艾茂林/张涛/梁睿雪; 审校 高琦/石冠兰/蔡美珍)
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