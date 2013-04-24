东京汇市：欧元兑美元持稳但面临卖压，市场关注德国Ifo企业景气判断指数

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3001 1.2998 +0.02 -1.46 1.3194 美元/日圆 99.58 99.46 +0.12 +14.80 86.74 欧元/日圆 129.45 129.28 +0.13 +13.10 114.46 美元/瑞郎 0.9452 0.9455 -0.03 +3.24 0.9155 英镑/美元 1.5242 1.5237 +0.03 -6.21 1.6251 美元/加元 1.0259 1.0256 +0.03 +3.41 0.9921 澳元/美元 1.0245 1.0261 -0.16 -1.42 1.0393 新西兰元/美 0.8442 0.8393 +0.58 +1.92 0.8283 元 澳元/日圆 102.010 102.040 -0.03 +13.18 90.130 新西兰元/日 84.080 83.480 +0.72 -40.29 140.820 圆 英镑/日圆 151.77 151.55 +0.15 +7.78 140.82 澳元/新西兰 1.2132 1.2210 -0.64 -3.25 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/王冠中/李婷仪/梁睿雪; 审校 蔡美珍/艾茂林/张若琪/侯向明/王洋)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。