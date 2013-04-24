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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 14:42 BJT

东京汇市：欧元兑美元持稳但面临卖压，市场关注德国Ifo企业景气判断指数

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3001    1.2998     +0.02     -1.46    1.3194
 美元/日圆                      99.58     99.46     +0.12    +14.80     86.74
 欧元/日圆                     129.45    129.28     +0.13    +13.10    114.46
 美元/瑞郎                     0.9452    0.9455     -0.03     +3.24    0.9155
 英镑/美元                     1.5242    1.5237     +0.03     -6.21    1.6251
 美元/加元                     1.0259    1.0256     +0.03     +3.41    0.9921
 澳元/美元                     1.0245    1.0261     -0.16     -1.42    1.0393
 新西兰元/美                   0.8442    0.8393     +0.58     +1.92    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    102.010   102.040     -0.03    +13.18    90.130
 新西兰元/日                   84.080    83.480     +0.72    -40.29   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.77    151.55     +0.15     +7.78    140.82
 澳元/新西兰                   1.2132    1.2210     -0.64     -3.25    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 石冠兰/王冠中/李婷仪/梁睿雪; 审校 蔡美珍/艾茂林/张若琪/侯向明/王洋)
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