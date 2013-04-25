东京汇市：欧元小幅反弹，因投资者回补空头仓位

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美 1.3047 1.2998 +0.38 -1.11 1.3194 元 美元/日 99.39 99.46 -0.07 +14.58 86.74 圆 欧元/日 129.69 129.28 +0.32 +13.31 114.46 圆 美元/瑞 0.9450 0.9455 -0.05 +3.22 0.9155 郎 英镑/美 1.5330 1.5237 +0.61 -5.67 1.6251 元 美元/加 1.0230 1.0256 -0.25 +3.11 0.9921 元 澳元/美 1.0321 1.0261 +0.58 -0.69 1.0393 元 新西兰 0.8532 0.8393 +1.66 +3.01 0.8283 元/美元 澳元/日 102.570 102.040 +0.52 +13.80 90.130 圆 新西兰 84.790 83.480 +1.57 -39.79 140.820 元/日圆 英镑/日 152.35 151.55 +0.53 +8.19 140.82 圆 澳元/新 1.2091 1.2210 -0.97 -3.58 1.2540 西兰元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪/杜明霞/徐文焰；审校 孙茉莉/于春红)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。