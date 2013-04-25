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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 11:32 BJT

东京汇市：欧元小幅反弹，因投资者回补空头仓位

纽约     当日   今年来  2012年
                      最新报   上收市   涨跌%  涨跌%   收市价
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 欧元/美              1.3047   1.2998   +0.38  -1.11   1.3194
 元                                                    
 美元/日              99.39    99.46    -0.07  +14.58  86.74
 圆                                                    
 欧元/日              129.69   129.28   +0.32  +13.31  114.46
 圆                                                    
 美元/瑞              0.9450   0.9455   -0.05  +3.22   0.9155
 郎                                                    
 英镑/美              1.5330   1.5237   +0.61  -5.67   1.6251
 元                                                    
 美元/加              1.0230   1.0256   -0.25  +3.11   0.9921
 元                                                    
 澳元/美              1.0321   1.0261   +0.58  -0.69   1.0393
 元                                                    
 新西兰               0.8532   0.8393   +1.66  +3.01   0.8283
 元/美元                                               
 澳元/日              102.570  102.040  +0.52  +13.80  90.130
 圆                                                    
 新西兰               84.790   83.480   +1.57  -39.79  140.820
 元/日圆                                               
 英镑/日              152.35   151.55   +0.53  +8.19   140.82
 圆                                                    
 澳元/新              1.2091   1.2210   -0.97  -3.58   1.2540
 西兰元                                                
                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)
 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 梁睿雪/杜明霞/徐文焰；审校 孙茉莉/于春红)

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