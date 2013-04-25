纽约汇市：美元兑欧元由跌转升，因数据显示美国就业市场韧性

* 欧洲央行降息预期打压欧元

* 美国公布初请失业金数据后，美元获买盘支撑

* 英镑兑美元跳升至两个月高位，因英国GDP数据强于预期

路透纽约4月25日 - 美元兑欧元周四由跌转升，因数据显示出美国就业市场的韧性，缓和了对美国经济复苏的担忧，许多分析师预计美元后市将进一步走强。

由于美国就业市场状况是美联储货币政策的决定因素之一，所以在美国公布上周初请失业金人数减少后，美元反弹并一度走高。

数据看来也抵消了3月和4月初经济活动趋软的迹象，因过去两年也有类似情况，分析师将这种现象称为“春困”。

3月耐用品订单录得七个月最大跌幅，尽管最近一周初请失业金人数减少，但美国就业市场仍迟滞，且零售销售疲弱，这可能令美联储坚持极度宽松的政策。

下周，美联储在货币政策会议上可能讨论近期公布的一系列疲弱经济数据。

对欧洲央行可能降息的预期令欧元承压。参与讨论的高层消息人士向路透表示，央行采取货币政策行动扶助受经济衰退打击的欧元区的动能正在积聚。

“欧元跌势部分是因技术性因素和交叉汇率有关，因欧元未能守住1.31美元上方，且欧元/英镑走势也有影响。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.1%，报1.30046美元，离昨日德国公布调查显示企业信心不及预期后触及的低点1.2954美元不远。

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三要求中左翼政党副领导人Enrico Letta组建一个新政府，这暗示意大利将结束两个月的政府空窗期。 欧元从该报导中获得一些支撑，但不足以抵消欧元区降息预期的影响。

“在1.31美元之上买入欧元的兴致不高，且近期德国数据令欧洲央行在下次会议上降息的预期升温，所以欧元上升空间有限。”Esiner表示。

投资人对美国经济复苏也较谨慎，周五美国将公布的国内生产总值(GDP)数据会备受关注。

“所有注意力都集中在周五美国将公布的首季经济成长数据。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

**英镑上扬**

英国经济表现强于预期带动英镑兑美元 跳升至两个月高位，英镑兑欧元 也触及三周高位。

英国经济首季避免衰退，一些投资人原本预计数据疲弱，可能会压低英镑。该数据也令英国央行将追加购买资产支撑经济的预期降温。

英镑兑美元 升1.1%，报1.5433美元，欧元兑英镑 跌1.1%，报0.8427英镑。

根据路透数据，美元兑日圆 跌0.3%，报99.25日圆，再度试图突破100日圆，这是2009年4月来未见的水准。

周四日本财务省周度资本流动数据显示，日本投资人仍是海外债券的净卖家。

投资人一直在密切关注资本流动数据，以寻找日本央行推出大规模刺激措施是否促使日本投资人在海外寻求更高回报的迹象。

根据Reuters Dealing数据，周四有价值约49.5亿美元的欧元易手，有价值20.7亿美元的日圆易手，一周前分别为46.15亿美元和28.32亿美元。(完)

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