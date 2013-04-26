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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 14:52 BJT

东京汇市：日本央行维持政策不变后美元兑日圆下滑，关注美国GDP数据

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3023    1.3012     +0.08     -1.30    1.3194
 美元/日圆                      98.75     99.25     -0.50    +13.85     86.74
 欧元/日圆                     128.58    129.14     -0.43    +12.34    114.46
 美元/瑞郎                     0.9431    0.9446     -0.16     +3.01    0.9155
 英镑/美元                     1.5449    1.5432     +0.11     -4.94    1.6251
 美元/加元                     1.0186    1.0196     -0.10     +2.67    0.9921
 澳元/美元                     1.0312    1.0288     +0.23     -0.78    1.0393
 新西兰元/美                   0.8528    0.8496     +0.38     +2.96    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.810   102.110     -0.29    +12.96    90.130
 新西兰元/日                   84.200    84.320     -0.14    -40.21   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     152.54    153.16     -0.40     +8.32    140.82
 澳元/新西兰                   1.2086    1.2102     -0.13     -3.62    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译/审校 石冠兰/艾茂林/王洋/张明钧/梁睿雪/张涛/侯向明/高琦/李婷仪/李春喜)
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