纽约汇市：欧元在意大利结束政治僵局后上涨，市场关注美联储及欧洲央行会议

* 意大利新政府组成，借款成本降低

* 关注美联储和欧洲央行货币政策会议

* 美国公布楼市数据增强后，美元兑日圆上涨

路透纽约4月29日 - 欧元兑美元和日圆周一上扬，此前意大利终于组成新政府，结束两个月的政治不明朗期，但鉴于市场预期欧洲央行将在本周降息，欧元的涨幅可能受限。

意大利新总理－中左翼的莱塔(Enrico Letta)周六组成新的联合政府，这带动意大利股市上涨，在周一进行的标售中意大利指标借款成本降至2010年10月来最低。

一些分析师表示，一旦欧洲央行在周四货币政策会议上降息25个基点至0.5%，欧元可能走软，因降息会削减欧元相对美元和日圆的利率优势。

“欧元会因降息而可能有所下滑，但整体而言，变动不大，”Tempus Consulting 汇市策略师John Doyle表示，“市场开始消化这种预期。”

BK Asset Management的FX Strategy部门执行董事Boris Schlossberg表示，随着部分投资人认为欧洲央行降息是刺激欧元区经济的努力后，欧元甚至可能在迅即下滑后反弹。

“很明显欧元区经济真的低迷，需要某种形式的刺激，”Schlossberg表示，“几乎别无他法，降息总比什么都不做好。”

“即便市场一开始会认为降息对欧元不利，但如果没有降息，他们才会真的失望，这会拖累欧元下挫。”

欧元区二线经济体疲弱的状况正向德国等欧元区核心国家蔓延的迹象增加。周一公布的数据显示，4月对欧元区经济的信心降幅超预期，凸显自4月来企业和消费者的信心就不振。德国通胀下滑也令欧洲央行降息预期升温。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.51%，报1.3093美元，主要买家中据报有对冲基金。伦敦午盘高见1.3115美元，为4月19日来最高。

美国首季经济成长不及预期，且通胀受控，对美联储可能很快减少量化宽松政策的预期降温。

“这令美元承压，”Altana Hard Currency Fund投资组合经理人Ian Gunner表示。

Gunner称只有欧洲央行下调目前为零的存款利率才会令欧元大跌，但他预计不会发生。

市场将关注美联储为期两日的货币政策会议，看看是否美联储会暗示新的经济成长风险。如果真的如此，投资人可能会削减一些近几个月建立的美元多头仓位。

美元兑日圆 持平，报98.01日圆，在美国公布的成屋待完成销售指数强于预期后，美元兑日圆收复失地。

在日本央行推出大规模刺激计划后，美元兑日圆在4月稍早触及四年高位99.94日圆。

美元在100日圆之前遭遇强劲阻力，但许多人士预计随着诸如保险公司、退休基金等日本投资人在未来几个月将部分投资组合资产配置到海外，美元兑日圆将上涨。

日本周二将发布3月失业率、工业生产和零售销售数据。

“日圆长期跌势可能完整。今日出现一些走势反转，因到目前为止，日本投资人还未将资产转投海外，”Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria表示。

“如果经济数据强劲或优于预期，日圆可能从中获得提振，”他表示，并指97.75日圆是美元/日圆的支撑位。(完)

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