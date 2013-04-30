纽约汇市：美元跌至两个月低点，市场关注美联储和欧洲央行会议及美国就业报告

* 近期经济数据疲弱，助燃对美国经济成长的担忧

* 美联储开始为期两日的货币政策会议，预计维持宽松政策

* 欧元区数据令欧洲央行降息的几率增加

* 市场关注周五美国非农就业报告

路透纽约4月30日 - 美元指数周二跌至两个月低点，因近期大量美国数据不佳，令投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快会缩减宽松货币政策规模的预期大打折扣。

在数据显示美国4月中西部企业活动意外降至2009年9月来最低后，对经济的担忧令投资人缩减看多美元仓位。

近几周一系列数据都显示经济疲弱，包括上周美国公布的首季经济成长也不及预期。

但美国经济的其他领域看来还有些韧性，报告显示美国2月房价以约七年最快速度上涨。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两日的货币政策会议，周三将发布声明，部分投资人相信因近期经济数据疲弱，美联储对通胀的基调会相对温和，预计联储会继续目前的购债计划。

而欧洲央行周四将举行货币政策会议，根据路透调查，预计降息一码的分析师略占多数。

“我们预计美联储将承认近期经济数据转弱，但不会对政策做实质性改变，”花旗集团旗下CitiFX汇市策略师Amanda Chow表示。

“对美元而言，美联储会议的重要性没有周五的就业报告高。”她表示。

美国就业市场状况是决定美联储政策的关键因素，在就业市场出现明显持续改善前，美联储预计将维持购买资产，即量化宽松政策。

美国政府周五将公布4月就业数据，根据路透访查的分析师预计，4月非农就业岗位增加14.5万。

3月非农就业岗位增幅远低于预期，仅为8.8万。

“如果就业报告有非常大的惊喜，可能对美元有利，因这证明经济积极成长，”Chow表示，“但如果数据在宽幅预期区间内，美元可能小跌。”

美元指数 盘中触及2月底来最低的81.598。

根据路透数据，欧元兑美元 突破伦敦交易时段高位1.3120美元阻力水准后，盘中也触及4月17日来最高的1.3185美元。纽约尾盘，欧元兑美元报1.3164美元，升0.5%，交易商称一德国银行买入欧元/美元。

本月，欧元兑美元升约2.8%，为自1月来首次月度上涨。

周二公布的数据显示，欧元区通胀触及三年低点，失业率创新高。另外，德国公布的3月零售销售意外下滑，而西班牙经济在今年首季连续第七季萎缩。

一些分析师表示，尽管降息可能令欧元短暂下滑，但宣布进一步放宽货币政策可能被解读为央行的积极举措，这会给欧元带来支撑。

美国公债收益率下滑令美元兑日圆承压。美国公债和日本公债的收益率差是影响美元兑日圆走势的关键因素。

美元兑日圆 纽约尾盘报97.48日圆，盘中跌至4月16日来最低的97.01日圆。4月，美元兑日圆升约3.4%，为1月来最大月度升幅。

本月日本央行宣布在不到两年内购买1.4万亿美元公债的激进计划，之后美元兑日圆在4月11日触及四年高位99.94日圆，但大量选择权阻力位令美元难以攻克100日圆心理和技术关口。(完)

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