更新版-纽约汇市：美元跌至两个月低点，市场关注美联储和欧洲央行会议及美国就业报告

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3166 1.3097 +0.53 -0.21 1.3194 美元/日圆 97.41 97.75 -0.35 +12.30 86.74 欧元/日圆 128.29 128.05 +0.19 +12.09 114.45 美元/瑞郎 0.9291 0.9361 -0.75 +1.49 0.9155 英镑/美元 1.5531 1.5499 +0.21 -4.43 1.6251 美元/加元 1.0071 1.0108 -0.37 +1.51 0.9921 澳元/美元 1.0369 1.0348 +0.20 -0.23 1.0393 欧元/瑞郎 1.2239 1.2265 -0.21 +1.36 1.2075 欧元/英镑 0.8477 0.8447 +0.36 +4.47 0.8114 新西兰元/美元 0.8549 0.8563 -0.16 +3.21 0.8283 美元/挪威克朗 5.7676 5.8095 -0.72 +3.68 5.5630 欧元/挪威克朗 7.5957 7.6120 -0.21 +3.48 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4803 6.5360 -0.85 -0.28 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5320 8.5614 -0.34 -0.53 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本