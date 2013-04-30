版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 06:53 BJT

更新版-纽约汇市：美元跌至两个月低点，市场关注美联储和欧洲央行会议及美国就业报告

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3166      1.3097       +0.53       -0.21      1.3194
 美元/日圆                            97.41       97.75       -0.35      +12.30       86.74
 欧元/日圆                           128.29      128.05       +0.19      +12.09      114.45
 美元/瑞郎                           0.9291      0.9361       -0.75       +1.49      0.9155
 英镑/美元                           1.5531      1.5499       +0.21       -4.43      1.6251
 美元/加元                           1.0071      1.0108       -0.37       +1.51      0.9921
 澳元/美元                           1.0369      1.0348       +0.20       -0.23      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2239      1.2265       -0.21       +1.36      1.2075
 欧元/英镑                           0.8477      0.8447       +0.36       +4.47      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8549      0.8563       -0.16       +3.21      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.7676      5.8095       -0.72       +3.68      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.5957      7.6120       -0.21       +3.48      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4803      6.5360       -0.85       -0.28      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.5320      8.5614       -0.34       -0.53      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价           

    

 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐