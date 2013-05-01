纽约汇市：美元走软，美联储维持宽松货币政策

* 美联储维持宽松货币政策

* 预计欧洲央行周四降息，因经济疲弱

* 美国民间就业增长不及预期

* 澳元下滑，因中国经济数据令人失望

路透纽约5月1日 - 美元周三在震荡交投中走软，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)指政府撙节措施对美国经济成长构成风险，且维持购债计划，以拉低借款成本，提振经济。

在周三稍早美国公布令人失望的经济数据后，欧元兑美元升至两个月高位，但美联储的声明短暂压制了欧元。

不过美元兑日圆攀升，从稍早触及的两周低点反弹，之后再度回软。

美联储在声明中重申将继续每月购债850亿美元，以支撑温和扩张的经济，失业率仍过高。

在一个月前，投资人还预计美联储将开始缩减购买资产规模。

BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示，缩减购债的臆测被大大推后了，我们预计要到明年。

纽约下午中段，欧元兑美元 升0.35%，报1.3212美元，欧洲多数市场因五一节假期休市。

市场预计欧洲央行周四将降息，因欧元区经济进一步疲弱。

“前瞻欧洲央行会议，该行可能下调政策利率，并可能给出一些指引，你能指望的就这么多了。那些期待欧洲央行祭出量化宽松政策的投资人将会失望，”LPL Financial投资策略师兼分析师John Canally表示。

美元兑日圆 跌0.06%，报97.35日圆，美联储发布声明后，美元应声升至纽约汇市高位97.54日圆，之后回软。

在过去三个交易日，日圆在约97.18日圆寻获支撑，根据路透数据，这是自4月4日低点至4月11日高位升势的38.2%费波纳奇回档位。

美元指数 低见81.331，为2月25日来最低，尾盘报81.503，跌0.3%。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师的预期。这是证明经济疲软的最新数据之一。路透访问的分析师原本预估4月就业人数将增加15万。

其他数据显示制造业成长放缓，3月建筑支出降至七个月最低。

周五美国将公布非农就业报告，根据路透访查的分析师预估中值，4月非农就业岗位预计增加14.5万。在3月非农就业岗位仅增加8.8万，远逊预期后，投资人关注该数据以寻找是否有疲弱迹象。

美联储声明发布后，英镑兑美元 升至1.5604美元的日高，为2月中来首见，英国公布的制造业调查强于预期，支撑英镑稍早升势。

中国公布的制造业成长意外放缓，拖累澳元兑美元 大跌0.8%，报1.0282美元。(完)

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