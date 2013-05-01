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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 07:04 BJT

更新版-纽约汇市：美元走软，美联储维持宽松货币政策

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 欧元/美元                           1.3177      1.3166       +0.08       -0.13      1.3194
 美元/日圆                            97.38       97.41       -0.03      +12.27       86.74
 欧元/日圆                           128.34      128.29       +0.04      +12.14      114.45
 美元/瑞郎                           0.9271      0.9291       -0.22       +1.27      0.9155
 英镑/美元                           1.5552      1.5531       +0.14       -4.30      1.6251
 美元/加元                           1.0083      1.0071       +0.12       +1.63      0.9921
 澳元/美元                           1.0276      1.0369       -0.90       -1.13      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2220      1.2239       -0.16       +1.20      1.2075
 欧元/英镑                           0.8471      0.8477       -0.07       +4.40      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8493      0.8549       -0.66       +2.54      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.7655      5.7676       -0.04       +3.64      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.5994      7.5957       +0.05       +3.53      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4645      6.4803       -0.24       -0.52      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.5222      8.5320       -0.11       -0.65      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)
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