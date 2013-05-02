更新版-纽约汇市：欧元下挫，因德拉吉称“从技术上准备好”实施负存款利率

企业并购：东芝称将以153亿日圆购Engie所持合资公司NuGen的40%股权
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3063 1.3177 -0.87 -0.99 1.3194 美元/日圆 97.95 97.38 +0.59 +12.92 86.74 欧元/日圆 127.93 128.34 -0.32 +11.78 114.45 美元/瑞郎 0.9348 0.9271 +0.83 +2.11 0.9155 英镑/美元 1.5533 1.5552 -0.12 -4.42 1.6251 美元/加元 1.0102 1.0083 +0.19 +1.82 0.9921 澳元/美元 1.0244 1.0276 -0.31 -1.43 1.0393 欧元/瑞郎 1.2214 1.2220 -0.05 +1.15 1.2075 欧元/英镑 0.8407 0.8471 -0.76 +3.61 0.8114 新西兰元/美元 0.8492 0.8493 -0.01 +2.52 0.8283 美元/挪威克朗 5.8007 5.7655 +0.61 +4.27 5.5630 欧元/挪威克朗 7.5780 7.5994 -0.28 +3.24 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5373 6.4645 +1.13 +0.60 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5440 8.5222 +0.26 -0.39 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基 准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。
路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，央行政策制定者担心，对英国消费者的无担保贷款迅速增长，一旦信贷标准下滑，则有可能危及银行业。 截至去年底，英国消费者借款录得十年最快增速。尽管此后增速有所放缓，但上周英国央行称，计划对相关风险进行更仔细的研究。 英国央行周二进一步详述了英国金融政策委员会(FPC)达成这一决定的更多细节，以及相关各类风险。 “整体而言，该委员会认为，相对抵押债务而言，消费者信贷不太可能通过其对家庭支出的影响给整体宏观经济稳定带来风险。不过如果伴随着信贷标准的下降，则近期消费贷这种迅猛增长态势可能会给贷款行带来较大风险，”英国央行称。 英国央行称，尽管抵押贷款在英国家庭借贷中占据更大比重，但对银行业的例行“压力测试”显示，消费贷不良有可能导致银行出现更大损失。 多数消费者信贷都是短期性质的，这就意味着消费者信贷质量的恶化 可能快于抵押贷款。 “如果（消费者信贷）近期的强劲增长是受到放贷标准放松的推动， 这料将削弱放贷机构对抗冲击的韧性。”委员会表示，并称应当“密