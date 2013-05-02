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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 07:09 BJT

更新版-纽约汇市：欧元下挫，因德拉吉称“从技术上准备好”实施负存款利率

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                       1.3063      1.3177       -0.87       -0.99      1.3194
 美元/日圆                        97.95       97.38       +0.59      +12.92       86.74
 欧元/日圆                       127.93      128.34       -0.32      +11.78      114.45
 美元/瑞郎                       0.9348      0.9271       +0.83       +2.11      0.9155
 英镑/美元                       1.5533      1.5552       -0.12       -4.42      1.6251
 美元/加元                       1.0102      1.0083       +0.19       +1.82      0.9921
 澳元/美元                       1.0244      1.0276       -0.31       -1.43      1.0393
 欧元/瑞郎                       1.2214      1.2220       -0.05       +1.15      1.2075
 欧元/英镑                       0.8407      0.8471       -0.76       +3.61      0.8114
 新西兰元/美元                   0.8492      0.8493       -0.01       +2.52      0.8283
 美元/挪威克朗                   5.8007      5.7655       +0.61       +4.27      5.5630
 欧元/挪威克朗                   7.5780      7.5994       -0.28       +3.24      7.3403
 美元/瑞典克朗                   6.5373      6.4645       +1.13       +0.60      6.4986
 欧元/瑞典克朗                   8.5440      8.5222       +0.26       -0.39      8.5777
                                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基
 准计算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)

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