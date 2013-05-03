纽约汇市：美国数据推动美元兑日圆急升1%，可能录得两周来最大单日涨幅

* 4月美国非农就业岗位增加16.5万个，失业率降至四年低位

* 美元兑日圆可能录得两周来最大单日涨幅

* 欧元在1.3050美元区域寻获支撑，但走势仍然脆弱

路透纽约5月3日 - 美元兑日圆周五攀升逾1%，至一周高位，因美国4月非农就业数据意外强劲，促使市场乐观地认为，美国经济可能不像部分人担忧的那样脆弱。

数据显示，4月美国就业岗位增加16.5万个，增幅超过预期，3月数据被上修，失业率降至四个月低位7.5%。

“对于日圆，所有人都预期在日本央行实施刺激计划后，将出现资金外流。目前的现状是，其他国家成长良好，提升了资金流出日本的可能性，存在吸引日本资金外流的动力，”瑞士信贷的汇市策略师Alvise Marino表示。

美元兑日圆 升1.1%，报99.04日圆，可能录得两周来最大单日升幅，根据路透数据，日高为99.26日圆。美元于4月11日触及99.94日圆的四年高位，但在100日圆附近的阻力位和期权障碍前涨势停滞。

Dean Popplewell OANDA的首席汇市策略师Dean Popplewell表示，如果未来数周出炉更多正面的美国经济数据，可能推动美元升穿100日圆。

“一个月来，美元未能升穿位于100日圆的心理关口，在周五公布就业数据后，看空人士现在肯定更加有信心，他们认为，如果未来数周再出炉一些利好数据，可能最终推动美元/日圆升穿这一想象的障碍。”

今日公布的另外两项数据显示，4月美国服务业活动放缓，成长速度为九个月最慢，美国3月工厂订单骤降。

美联储在周三政策会议结束时表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以保持利率在低位，并刺激成长，美联储还表示，必要时将加大购买力度，以保护经济。

**欧元走势脆弱**

欧元兑美元 上扬0.34%，报1.3109美元，在1.3050美元区域寻获支撑后反弹。美国数据公布后，美元触及日低1.3033美元。交易商称，欧元未能在1.3050美元之下扩大跌幅，推动欧元日内反弹。

分析师称，欧元人气仍然负面，因欧洲央行总裁德拉吉周四表示，从技术上准备好将银行在欧洲央行的存款利率调降至负值，并表示经济有下行的风险。

将存款利率降为负值将惩罚囤积现金的银行，可能促使资金流出欧元区。

“将存款利率降为负值代价很大，削弱了货币市场资金流动，尤其是导致流入欧元区二线国家银行的资金减少，”摩根士丹利在一份报告中称。

“考虑到这些成本，加之德拉吉的讲话显示出，无论如何已准备好将存款利率降为负值，这是欧洲央行希望欧元走软最明显的暗示之一。”

欧洲央行决策者周五淡化了央行在短期内将存款利率降为负值的可能性，称这只是提振欧元区疲弱经济的对策之一。

欧洲央行管委诺沃特尼表示，欧洲央行对各种政策选项持开放态度，实施负存款利率只是央行讨论的选项之一，但“无论采取何种对策，短期内都不会做决定。”

欧元兑日圆 上扬1.45%，报129.79日圆，可能录得4月16日以来最大单日涨幅。